Goldaktien mit Kurssprung

Tagesbericht



Gold bei 275 $/oz (+4 $/oz), , Analyse: Franco-Nevada (Nordamerika)



Der Goldpreis legte im gestrigen New Yorker Handel in zwei Schüben von 271 auf 274 $/oz zu. Heute morgen steigt der Goldpreis im Handel in Sydney und Hongkong weiter an und notiert um die Marke von 275 $/oz. Das Umfeld für einen weiteren Goldpreisanstieg bleibt mit der

festen Entwicklung der Goldaktien, der freundlichen Entwicklung der Preise für Silber, Platin und Palladium, der starken Verunsicherung an den Aktienmärkten, dem Einbruch des Dollars gegenüber dem Euro und den Währungsturbulenzen in Fernost, Südamerika, Rußland und der Türkei weiterhin positiv.



Der nordamerikanische xau-Goldminenindex steigt um 5,2 % oder 2,5 auf 50,5 Punkte. Bei den Standardwerten können Homestake um 10,8 % und Meridian um 10,0 % zweistellig zulegen. Newmont ziehen um 8,5 %, Placer Dome um 6,9 %, Goldcorp um 6,5 %, Barrick um 6,2 % und

Iamgold um 6,1 % an. Bei den kleineren Werten verbessern sich Battle Mountain um 12,0 % und Kinross um 11,4 % überdurchschnittlich. Der Platin- und Palladiumproduzent Stillwater setzt die Hausse mit einem Anstieg um 8,3 % fort. Bei den Silberwerten können Coeur d´Alene um 22,2 % und Hecla um 10,0 % anziehen.









Der australische Goldminenindex verbessert sich heute morgen um 4,3 % oder 29,6 auf 715,1 Punkte. Bei den Standardwerten ziehen Lihir um 8,2 %, Delta Gold um 6,9 %, Normandy Mining um 6,3 % und Goldfields um 4,8 % an. Bei den kleineren Werten legen St. Barbara um 10,0 %

und New Hampton um 4,9 % zu. Bei den Explorationswerten steigt Helix um 19,3 %. Zimbabwe Platinum notiert nach weiteren Gewinnmitnahmen um 9,8 % (Vortag -6,2 %) leichter.





Die aktuellen Topempfehlungen der Goldaktien (maximale Kauflimite in Klammern):



Australien:

Sicherheitsorientiert:

Delta Gold 1,25 A$ (2,40 A$), Normandy Mining 1,01 A$ (1,20 A$, aktuelle Dividendenrendite 5,9%), Pacmin 1,23 A$ (1,60 A$), Lihir 0,66 A$ (0,70 A$), Newcrest 4,40 A$ (4,00 A$, jetzt eine

Halteposition), Sons of Gwalia 6,58 A$ (4,80 A$, jetzt eine Halteposition)



Spekulativ:

New Hampton 0,215 A$ (0,26 A$), Croesus Mining 0,37 A$ (0,40 A$), Hill 50 0,81 A$ (1,10 A$), Otter Gold 0,34 A$ (0,32 A$, jetzt eine Halteposition), Tribune Resources 1,17 A$ (0,25 A$, jetzt eine Halteposition), Aquarius Platinum 8,00 A$ (2,80 A$, jetzt eine Halteposition), Spinifex 0,11 A$ (jetzt eine Halteposition).







