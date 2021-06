Tesla-Chef Elon Musk rudert via Twitter zurück und will künftig Bitcoin wieder als Zahlungsmittel für seine E-Autos erlauben – vorausgesetzt die Umweltbilanz der Kryptowährung wird besser.

In einem Tweet am Sonntag relativierte E-Autopionier Elon Musk seine im Mai getroffene Aussage, seine Elektroautos aus Umweltschutzgründen nicht mehr gegen Bitcoin zu verkaufen. Sofern bei der Bitcoin-Herstellung etwa die Hälfte des erforderlichen Stroms aus erneuerbaren Energien stammt und es einen positiven Trend in diese Richtung gebe, will Tesla die Kryptowährung wieder als Zahlungsmittel akzeptieren. Momentan stünde der grüne Stromanteil bei 39 Prozent, beruft sich Finanzjournalist Alfred Maydorn auf ein Ergebnis der Cambridge University.

Schnurstracks kletterte der Bitcoin-Kurs um rund 3.000 US-Dollar nach oben. Eine Bewegung, die Magda Wierzycka, CEO des Finanzdienstleisters Sygnia, in die Karten spielen dürfte. Sie übte jüngst Kritik in einem Interview mit Cointelegraph: „Was wir bei Bitcoin gesehen haben, ist die Preismanipulation durch eine sehr mächtige und einflussreiche Person.“ Auch auf dieses Zitat reagierte Musk in seinem Tweet am Vorabend. Darin wies er die Vorwürfe zurück. Tesla habe etwa zehn Prozent seines Bitcoin-Bestands verkauft, um zu verdeutlichen, dass Bitcoin einfach liquidiert werden könne, ohne den Markt zu bewegen, so Musk.

„Der jüngste Strategieschwenk ist Wasser auf die Mühlen derjenigen Anleger, welche Bitcoin und Co. in letzter Zeit nicht den Rücken gekehrt haben“, kommentierte Krypto-Experte Timo Emden. Musk nutzte in den vergangenen Monaten mehrfach die Plattform Twitter, um sich zum Bitcoin zu äußern. Äußerungen, die nicht spurlos am Kurs der Digitalwährung vorbeigingen. „Ob es für eine Wiedergutmachung mit den Anlegern reicht, bleibt jedoch abzuwarten“, so Emden weiter.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion