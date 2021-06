Neue Schalke 04-Anleihe 2021/26 (A3E5TK) bis 20. Juni in der Zeichnung

Am 13. Juni hat das Zeichnungsangebot für die neue Unternehmensanleihe des FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. (WKN: A3E5TK) begonnen. Die neue Schalke-Anleihe 2021/26 kann ab einer Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro über die Webseite des Clubs unter anleihe.schalke04.de bis Sonntag, 20. Juni (18 Uhr) gezeichnet werden. Pro gezeichneter Unternehmensanleihe über die Webseite mit einem Nennbetrag von 1.000 Euro erhält der Anleger zusätzlich einen Zeichnungsbonus in Höhe von 5,00 Euro. Über das Ergebnis des vorgelagerten und nunmehr abgeschlossenen Umtauschangebots an Inhaber der Schalke-Anleihe 2016/21 machten die Königsblauen keine Angaben.

Schalke 04-Anleihe 2021/26

ANLEIHE CHECK: Die mit einem festen jährlichen Zinssatz von 5,75 % ausgestattete S04-Anleihe (ISIN: DE000A3E5TK5) hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Das Zielvolumen der Anleihe 2021/26 beträgt 15,893 Mio. Euro und soll zur Refinanzierung der bestehenden Anleihe 2016/21 (Zinssatz 4,25 % p.a.) gleichen Volumens eingesetzt werden, deren Laufzeit am 07.07.2021 endet. Die Anleihe 2021/26 soll im Anschluss im Open Market der Börse Frankfurt im Segment Quotation Board notieren. Gegebenenfalls folgt über die Zeichnungsfunktionalität der Deutsche Börse vom 21. Juni bis 30. Juni 2021 eine weitere Zeichnungsphase.