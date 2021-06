Die NanoRepro AG (ISIN: DE0006577109) hat seit Aufkommen der Pandemie eine unglaublich Entwicklung „hingelegt“ – von homöopathischen Umsätzen „davor“ hin zu dreistelligen Millionenumsätzen in 2021 – voraussichtlich.Aber wenn ein Discounter mit „Tests jetzt für 0.88 EUR“ wirbt, fragt man sich, ob die grossen Zeiten für die Selbsttests und damit auch für die von NanoRepro schon wieder vorbei sind. Eine Gegenbewegung könnte die Meldung von heute auslösen: Das Unternehmen „hat die endgültige Zulassung für zwei SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltests für den Laien durch die Benannte Stelle erhalten. Sowohl der NanoRepro SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest (Viromed) als auch der ZuhauseTEST Corona (Saliva) verfügen nun über eine CE-Markierung und können damit europaweit vermarktet werden. „

Und dann erinnert man sich an die Worte von Stefan Pieh, CFO der NanoRepro AG: „Auf Basis der bisherigen B2B-Corona-Antigen-Schnelltests und der Partnerschaft mit Viromed erwarten wir im Kontext der aktuellen gesamtwirtschaftlichen und politischen Entwicklungen für dieses Jahr einen Umsatz von mindestens 250 Millionen Euro. Mögliche größere Bestellungen aus dem Ausland oder auch Bestellungen im Bereich des aktuell noch nicht zugelassenen Speicheltests für den Endkunden-Bereich sind in diesem Szenario lediglich zu einem geringen Anteil enthalten. Insgesamt halten wir ein Umsatzvolumen in Höhe von 400 Millionen Euro für durchaus möglich.“ (01.04.2021)

Ob diese Auslandsbestellungen jetzt noch kommen oder ob die CE-Kennzeichnung zu spät kam, wird sich in den nächsten Tagen zeigen. Also wieder einmal: Augen auf, ob es neue Unternehmensmeldungen von NanoRepro gibt.

Vorjahr zeigte erste Früchte

Im vergangenen Jahr konnte das Unternehmen den Umsatz um knapp +1.300 % auf 16,9 Mio. EUR steigern. Dabei schaffte die NanoRepro AG mit einem EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) von 4,7 Mio. EUR den deutlichen Sprung in die Gewinnzone (Vorjahr: -0,9 Mio. EUR). Das EBIT (operatives Ergebnis vor Zinsen und Steuern) belief sich auf 2,8 Mio. EUR (Vorjahr: -1,2 Mio. EUR). Das Ergebnis nach Steuern verbesserte sich von -1,2 Mio. EUR auf 1,7 Mio. EUR.

