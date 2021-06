TeamViewer wird SAP-Partner - Kooperation bei Augmented Reality

Teamviewer und der SAP-Konzern haben eine strategische Kooperation vereinbart. So wird zum einen TeamViewer in das SAP-Partnerprogramm aufgenommen. Zum anderen wollen beide Software-Unternehmen im Bereich der Augmented Reality kooperieren. Im Rahmen dessen werde die Industrie-4.0-Lösung TeamViewer Frontline in das SAP-Angebot für Asset- und Service-Management aufgenommen, teilt das Göppinger Unternehmen am Montag mit.TeamViewer ...