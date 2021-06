Bitcoin – geht’s jetzt ganz schnell?

Elon Musk hat es wieder getan! Diesmal äußert sich der Tesla-Chef recht positiv zum Bitcoin. Musk räumt den Bitcoin eine Art zweite Chance bei Tesla ein. Wenn 50 Prozent des Bitcoin-Minings mit erneuerbarer Energie abläuft, wird Tesla den Bitcoin wieder als Zahlungsmittel akzeptieren. Zudem sagte Musk, man habe erst 10 Prozent des Bitcoin-Bestandes abgestoßen. Es gab immer wieder Spekulationen wieweit Tesla noch beim Bitcoin engagiert sei. Auf unserer Hotlist befindet sich der Turbo-Bull VQ3909. Unsere Abonnenten sind mit der Position rund 25 Prozent im Plus. Wir visieren eine Erholung auf 42.000 Dollar im Bitcoin an. Mehr zu unserem BörsendiensteToro - dem Testsieger in unserem Broker-Vergleichstest.