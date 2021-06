Axess spielt bei der Fussball EM mit!

--------------------------------------------------------------

Anif/Salzburg (ots) - Im Stadion in Bukarest zeigten am Sonntag dasÖsterreichische Fußballteam und Axess was sie können.Österreich war bei der Fußball Europameisterschaft gleich zwei Mal am Start:Erstens natürlich mit dem Fußball-Team, welches seit Sonntag absolut erfolgreichmit einem 3:1 Sieg als Gruppenerster auf Aufstiegskurs ist. In zweiter Folgespielte auch ein Salzburger Unternehmen mit: Die Axess AG garantierte in derArena Na?ional? in Bukarest, dass alle Fans sicher, schnell und unkompliziertauf ihre Plätze gelangten. 55.600 Zuschauer haben bei Normalbetrieb Platz,aufgrund von Sicherheitsmaßnahmen wurden am Sonntag nicht ganz so viele Fans zumSpektakel eingelassen. Aber eines war ihnen garantiert: Sie gelangten alle durchdie 130 Eingänge von Axess sicher und schnell an ihre Plätze. Premiere hatte andiesem legendären Tag ein neues, Fälschungs- und Weitergabe sicheresTicket-System, welches von der UEFA und Axess erstmals eingesetzt wurde undzukünftig bei allen UEFA Spielen verwendet wird. Es funktioniert folgend: Dasonline gekaufte Ticket wird aufs Handy in die UEFA-App geladen. Zu diesemZeitpunkt ist lediglich ein Ticket mit Text ersichtlich. Sobald man sich demStadion nähert, wird über Bluetooth das Handy erkannt. Das in der Appgespeicherte Ticket wird mit der Datenbank abgeglichen und erst nach positiverRückmeldung erscheint der QR-Code des Tickets am Handy. Erst dann ist das Tickettatsächlich gültig und gibt den Zutritt frei. Bei UEFA Spielen wird diesesSicherheits-System immer wichtiger, da mittlerweile sehr häufig gefälschteTickets für beliebte Spiele im Umlauf sind, aber auch Tickets unerlaubtweiterverkauft werden. Zur Kontrolle innerhalb des Stadions in Bukarest warennochmals 30 mobile Handheld-Geräte im Einsatz. Sie waren über WLAN mit demzentralen Datenserver verbunden und konnten jederzeit und an jedem Ort desStadions Tickets kontrollieren."Das Stadion in Bukarest ist schon sehr lange unser Kunde. Deshalb freut es michsehr, dass es Austragungsort der EM ist und unsere Systeme zeigen konnten, wassie leisten. Der vergangene Sonntag wird allen lange in Erinnerung bleiben: DenFußball-Fans der Sieg der Österreichischen Mannschaft und dem Team von Axess diePremiere des UEFA Ticket-Systems" sagt Oliver Suter, Vorstand der Axess AG.Axess Systeme für Stadien und Arenen Mehr Infos: teamaxess.com(https://www.teamaxess.com/de/anwendungen/stadien-arenen)Pressekontakt:Pressekontakt:Mag. Claudia Wuppinger (formerly Kopetzky)CMO Axess AGA-5081 Anif/Salzburg, Sonystrasse 18Office: +43 6246 202 141Mobile: +43 664 1066400Mail: mailto:c.wuppinger@teamaxess.comhttp://www.teamaxess.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/135270/4941121OTS: Axess AG