EU-Kommission will 22 Milliarden für Klimaprojekte mobilisieren

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Mit rund 22 Milliarden Euro wollen EU-Kommission, Mitgliedsstaaten und Unternehmen europaweite Klimaschutz- und Digitalisierungsprojekte vorantreiben. "All dies ist Teil der Bestrebungen, Europa zur ersten klimaneutralen Wirtschaft zu machen", teilte die EU-Kommission am Montag in Brüssel mit. Neben Beiträgen von privaten Partnern und Mitgliedsstaaten sollen auch mehr als acht Milliarden Euro aus der EU-Innovationsförderung "Horizon Europe" fließen.

Mit dem Geld sollen elf Kooperationen ausgestattet werden, die sich unter anderem mit klimafreundlicher Stahlproduktion, nachhaltigen Kraftstoffen oder künstlicher Intelligenz und Cloud-Lösungen für die Wissenschaft beschäftigen. Insbesondere digitale Technologien seien der Motor beim Übergang in eine klimaneutrale Wirtschaft, betonte die Vizepräsidentin der EU-Kommission, Margrethe Vestager./dhu/DP/eas