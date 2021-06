Vicinity Motor Corp. erhält einen ersten Auftrag über 6 Millionen Dollar für Vicinity Lightning- Elektrobusse von Calgary Transit

Calgary Transit verbindet Menschen, Gemeinden und Unternehmen durch kostengünstigen, nachhaltigen öffentlichen Verkehr. Im Jahr 2021 transportierte Calgary Transit 51,1 Millionen Passagiere in einer Flotte von 1.048 leistungsstarken schweren, mittelschweren und leichten Bussen. Emissions Reduction Alberta (ERA) hat der Stadt Calgary 7 Millionen Dollar für das gesamte batterieelektrische Bus-Pilotprojekt zur Verfügung gestellt.

Der Auftrag von 14 neuen Vicinity Lightning-Elektrobussen wird im Jahr 2022 an Calgary Transit geliefert, mit der Option, zusätzliche Fahrzeuge zu einem festgesetzten Preis über einen Zeitraum von 5 Jahren zu erwerben.

„Calgary Transit ist eine der führenden Transportbehörden in Kanada, die sich zur Reduzierung von Kraftfahrzeugemissionen und Umweltverträglichkeit verpflichtet hat“, äußerte William Trainer, Gründer und CEO von Vicinity Motor Corp. „Dieser erste Auftrag ist der Beginn einer wertvollen Partnerschaft mit Calgary Transit, das seine Flotte diversifiziert und seine Abhängigkeit von Energie- und Kohlenstoffkosten mindert“.

„Städte in der ganzen Welt bemühen sich, Klimaschutzziele zu erfüllen, und damit steigt der Bedarf an nachhaltigen, emissionsfreien Transportmöglichkeiten wie unseren bahnbrechenden Vicinity Lightning -Elektrofahrzeugen. Wir freuen uns darauf, den Menschen in Calgary in nächster Zeit elektrische Fahrzeuge und unseren Aktionären größere Wertschöpfung dank der anhaltenden Dynamik unserer Vicinity Lightning-Elektrofahrzeuge der nächsten Generation zu bieten“.

Über Vicinity Motor Corp.

Vicinity Motor Corp. (TSXV: VMC) (OTCQX: BUSXF) (FWB: 6LG) ist ein führender Anbieter von Elektro-, Erdgas-, Gas- und Clean-Diesel-Fahrzeuge für den Einsatz im öffentlichen und gewerblichen Bereich in den USA und Kanada. Die Vorzeige-Produktlinie des Unternehmens, die Vicinity-Busse, die in Kanada einen dominanten Marktanteil aufweisen, werden von den erstklassigen Fertigungspartnern des Unternehmens in Kanada oder in der Buy America Act-konformen Montageanlage des Unternehmens im US-Bundesstaat Washington hergestellt. Der innovative Vicinity Lightning-Elektrobus des Unternehmens, der durch ein strategisches Tier-1-Lieferabkommen für Batterien und Bestandteile mit BMW ermöglicht wird, soll den globalen Übergang zu nachhaltigeren Transportmitteln in den privaten und öffentlichen Märkten auf den Weg bringen. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://vicinitymotorcorp.com.