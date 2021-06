In der vorletzten charttechnischen Besprechung zu McDonald’s vom 17. März 2021: „McDonald’s: Aktie startet wieder durch!“ wurde auf einen Kursanstieg der Aktie zunächst an die Jahreshochs aus Ende 2020 bei 231,91 US-Dollar hingewiesen. Dieses Ziel wurde sogar leicht übertroffen. Eine echte Konsolidierung hat sich danach aber nicht eingestellt, der EMA 50 verhinderte Schlimmeres. Sollte demnächst ein Ausbruch über die aktuellen Jahreshochs aus Ende April gelingen, würde schließlich das mittelfristige Ziel in den unmittelbaren Fokus der Händler Rücken und bereits investierte Investoren neuerlich beglücken.

Folgekaufsignal abwarten

Um von einem nachhaltigen Folgekaufsignal in Richtung der mittelfristigen Zielzone bei 255,60 US-Dollar zu profitieren, sollten interessierte Anleger erst noch einen Anstieg über 239,00 US-Dollar und somit die Rekordstände abwarten. Nur in diesem Szenario ließe sich mit höherer Wahrscheinlichkeit an diesem Lauf profitieren. Bleibt ein Ausbruch darüber aus, müssten zwangsläufig noch einmal Abschläge zurück auf den EMA 50 bei der Zeit 230,68 US-Dollar einkalkuliert werden. Der weitere Werdegang müsste sich dann erst noch zeigen.