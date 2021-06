T(r)eu(r)e Gefährten

Trupanion wurde 1999 in Seattle gegründet und weist heute eine Marktkapitalisierung von 2,9 Mrd. EUR auf. Das Unternehmen steht gerade erst am Anfang einer vielversprechenden Entwicklung. Das Potenzial ist immer noch gewaltig, denn Hunde- und Katzenbesitzer in den USA scheinen die Vorteile einer Tier-Krankenversicherung gerade erst zu entdecken. Trupanion hat den Break Even noch nicht geschafft. Allerdings spricht vieles dafür, dass dies bald gelingt.

