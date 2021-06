Euro Sun Mining hat offenbar die Unterstützung der rumänischen Behörden. Das Kupfer- und Goldprojekt Rovina Valley durchläuft das Genehmigungsverfahren bislang geräuschlos.

So kann das Unternehmen jetzt die nächste Genehmigungsphase angehen, in der man den Planul Urbanistic Zonal (PUZ) also ein Raumplanungszertifikat einholen muss. In diesem PUZ-Verfahren werden die bestehenden Weide- oder Waldflächen innerhalb des Projektgebiets für die für kommerzielle Aktivitäten erforderliche Fläche neu zoniert. Dies erfolgt auf Basis der endgültigen Machbarkeitsstudie, die Euro Sun Mitte April bei den Behörden eingereicht hatte.

Das Unternehmen hat zudem bereits offiziell die strategische Umweltprüfung zusammen mit der Umweltschutzbehörde im Landkreis Hunedoara begonnen. Die gesetzliche Frist von 18 Tagen für die öffentliche Stellungnahme zum Beginn der SEA lief ab, ohne dass die die Behörde Stellungnahmen erhalten hätte. Jetzt wird daran gearbeitet, die Vereinbarungen und/oder Stellungnahmen aller Verwaltungsbehörden für das Umweltgutachten zum PUZ zu erhalten und die öffentlichen Konsultationen vorzubereiten, die im dritten Quartal 2021 stattfinden sollen.

Laut Scott Moore, CEO von Euro Sun, unterstützen die rumänischen Behörden das Unternehmen kontinuierlich beim Durchlaufen des Genehmigungsverfahrens, mit dem Ziel, Rovina Valley in Richtung Baubeginn voranzubringen. Die Aussage, dass Rumänien dem Bergbau nicht freundlich gegenüberstehe, erweise sich damit immer mehr als falsch, erklärte Moore. Auf jeden Fall sei man jetzt dem Baubeginn des Projekts einen weiteren, wichtigen Schritt nähergekommen, so der Euro Sun-CEO.

Fazit: Dass eine Bergbaugesellschaft ein Genehmigungsverfahren durchläuft, mag für Anleger nicht „sexy“ oder spektakulär sein, ist aber von essenzieller Wichtigkeit für jedes Minenprojekt. Dass Euro Sun diesen Prozess bislang so geräuschlos und vergleichsweise zügig durchläuft – und dabei offenbar auf die Unterstützung der Behörden bauen kann – betrachten wir deshalb als sehr positiv. Mit jeder Genehmigung sinkt zudem das Projektrisiko, auch wenn Euro Sun natürlich weiterhin eine riskante Spekulation darstellt. Wir bleiben an dieser spannenden Story auf jeden Fall dran.

Jetzt den GOLDINVEST-Newsletter abonnieren: https://goldinvest.de/gi-newsletter

Folgen Sie uns auf Youtube: https://www.youtube.com/user/GOLDINVEST



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Euro Sun Mining halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen einer dritten Partei, die im Lager der Euro Sun Mining steht, und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist, zumal diese dritte Partei die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Erstellung von Berichten zu Euro Sun Mining entgeltlich entlohnt. Diese dritte Partei kann ebenfalls Aktien des Emittenten halten, verkaufen oder kaufen und würde so von einem Kursanstieg der Aktien von Euro Sun Mining profitieren. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.