Berlin (ots) -



- Flüssiggas-Absatz in Flaschen ist deutlich um 9,4 Prozent gestiegen.

- Flüssiggas-Absatz im Tank zur Wärmeversorgung privater Haushalte hat sich mit

einem Plus von 4,6 Prozent ebenfalls positiv entwickelt.

- Ob konventionell, biogen oder synthetisch erzeugt: Flüssiggas leistet

wichtigen Beitrag zur Erreichung der ambitionierten Klimaschutzziele.



Robust durch die Krise: Das Angebot der im Deutschen Verband Flüssiggas e. V.

(DVFG) organisierten Versorgungsunternehmen hat sich im Pandemie-Jahr 2020 als

erfreulich widerstandsfähig erwiesen. "Wir haben trotz der schwierigen

Rahmenbedingungen Kurs gehalten und können insgesamt mit der Entwicklung im

vergangenen Jahr zufrieden sein", konstatiert der DVFG-Vorsitzende Rainer Scharr

bei der heutigen Veröffentlichung des Jahresberichts. Positiv entwickelt hat

sich das Kerngeschäft Brenngas mit einem Plus von 2,2 Prozent. Die im DVFG

vertretenen Flüssiggas-Versorger konnten in diesem Segment den Verkauf von

Brenngas an private Haushalte (+4,6 Prozent) sowie den Absatz von Flaschengas

(+9,4 Prozent) deutlich steigern. Rückläufig waren dagegen der Autogas-Absatz

(-19,3 Prozent) sowie die Großlieferungen an Industrie- und Chemieunternehmen

(-8,8 Prozent). Insgesamt ist der Absatz der DVFG-Mitgliedsunternehmen im

Vergleich zu 2019 leicht um 1,6 Prozent gesunken.









Im Wärmemarkt des überwiegend ländlichen Raumes nimmt die Attraktivität von

Flüssiggas weiter zu. "Der emissionsarme Energieträger überzeugt ökologisch und

technisch - und ist darüber hinaus für viele kostenbewusste

Heizungsmodernisierer eine interessante Alternative", sagt Rainer Scharr . Wird

der Wechsel zum Energieträger Flüssiggas mit erneuerbarer Energie kombiniert,

unterstützt die Bundesförderung für effiziente Gebäude die Modernisierung mit

einer Kostenerstattung bis zu 40 Prozent. "Die attraktiven Fördermittel dürften

das Interesse vieler Haus- und Wohnungseigentümer an einer modernen

Flüssiggas-Heizung weiter steigern", sagt Rainer Scharr . Zudem spielt

Flüssiggas vor dem Hintergrund ambitionierter Klimaschutzziele eine wichtige

Rolle: Bereits heute lassen sich bestehende und am Markt verfügbare

Heiztechnologien wie Gas-Wärmepumpen, Gas-Brennstoffzellen KWK, Gas-Mikro KWK

oder Gas-Brennwertheizungen (H2-ready) mit regenerativem Flüssiggas betreiben.



Der Jahresbericht 2020 des DVFG mit zahlreichen weiteren Marktdaten steht ab

sofort online (https://www.dvfg.de/fileadmin/user_upload/downloads/jahresbericht

e/DVFG_Jahresbericht_2020.pdf) zur Verfügung.



Energieträger Flüssiggas:



Flüssiggas besteht aus Propan, Butan und deren Gemischen und wird bereits unter

geringem Druck flüssig. Der Energieträger verbrennt CO2-reduziert und

schadstoffarm. Flüssiggas wird für Heiz- und Kühlzwecke, als Kraftstoff

(Autogas), in Industrie und Landwirtschaft sowie im Freizeitbereich eingesetzt.



Pressekontakt:



Olaf Hermann

Tel.: 030 / 29 36 71 - 22

Mobil: 0170 / 457 80 72

E-Mail: mailto:presse@dvfg.de

Deutscher Verband Flüssiggas e. V.



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/112641/4941241

OTS: Deutscher Verband Flüssiggas e.V.





Flüssiggas kann seine Vorteile im Wärmemarkt ausspielenIm Wärmemarkt des überwiegend ländlichen Raumes nimmt die Attraktivität vonFlüssiggas weiter zu. "Der emissionsarme Energieträger überzeugt ökologisch undtechnisch - und ist darüber hinaus für viele kostenbewussteHeizungsmodernisierer eine interessante Alternative", sagt Rainer Scharr . Wirdder Wechsel zum Energieträger Flüssiggas mit erneuerbarer Energie kombiniert,unterstützt die Bundesförderung für effiziente Gebäude die Modernisierung miteiner Kostenerstattung bis zu 40 Prozent. "Die attraktiven Fördermittel dürftendas Interesse vieler Haus- und Wohnungseigentümer an einer modernenFlüssiggas-Heizung weiter steigern", sagt Rainer Scharr . Zudem spieltFlüssiggas vor dem Hintergrund ambitionierter Klimaschutzziele eine wichtigeRolle: Bereits heute lassen sich bestehende und am Markt verfügbareHeiztechnologien wie Gas-Wärmepumpen, Gas-Brennstoffzellen KWK, Gas-Mikro KWKoder Gas-Brennwertheizungen (H2-ready) mit regenerativem Flüssiggas betreiben.Der Jahresbericht 2020 des DVFG mit zahlreichen weiteren Marktdaten steht absofort online (https://www.dvfg.de/fileadmin/user_upload/downloads/jahresberichte/DVFG_Jahresbericht_2020.pdf) zur Verfügung.Energieträger Flüssiggas:Flüssiggas besteht aus Propan, Butan und deren Gemischen und wird bereits untergeringem Druck flüssig. Der Energieträger verbrennt CO2-reduziert undschadstoffarm. Flüssiggas wird für Heiz- und Kühlzwecke, als Kraftstoff(Autogas), in Industrie und Landwirtschaft sowie im Freizeitbereich eingesetzt.Pressekontakt:Olaf HermannTel.: 030 / 29 36 71 - 22Mobil: 0170 / 457 80 72E-Mail: mailto:presse@dvfg.deDeutscher Verband Flüssiggas e. V.Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/112641/4941241OTS: Deutscher Verband Flüssiggas e.V.