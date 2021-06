Hannover (ots) - 3.477 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche - so hoch ist der

Standardpreis für eine gebrauchte Eigentumswohnung in Hannover. Die

Landeshauptstadt hat damit die höchsten Wohnungspreise unter den zehn größten

Städten in Niedersachsen. Bei den niedersächsischen Landkreisen liegt Aurich auf

Platz eins der Preisskala.



Das zeigt der aktuelle Kaufpreisspiegel, den die LBS Norddeutsche

Landesbausparkasse Berlin - Hannover (LBS Nord) jetzt veröffentlicht hat. Für

die Preisanalyse hat das Institut empirica die Angebote für gebrauchte

Eigentumswohnungen in den niedersächsischen Tageszeitungen und Online-Portalen

ausgewertet.





Rund sechs Jahreseinkommen für eine Wohnung in HannoverIn Hannover liegt der mittlere Angebotspreis für eine typische Eigentumswohnungbei 269.000 Euro. Ein Durchschnittshaushalt in der Landeshauptstadt muss hierfürumgerechnet 5,9 Jahresnettoeinkommen aufbringen.Die Spitzenpreise in Hannover sind noch einmal um mindestens 1.000 Euro höher:Im oberen Preissegment wird ein Viertel aller Wohnungen erst ab 4.310 Euro proQuadratmeter angeboten.Drei Städte mit Quadratmeterpreisen um 3.000 EuroAuf den Plätzen zwei bis vier bei den Wohnungspreisen in Niedersachsen folgendie Städte Oldenburg, Braunschweig und Göttingen. Die Standardpreise sind nichtganz so hoch wie in Hannover, liegen aber immerhin noch bei rund 3.000 Euro proQuadratmeter Wohnfläche.Für den Kauf einer Bestandswohnung müssen Haushalte hier mit viereinhalb bisfünfeinhalb Jahreseinkommen rechnen.Wolfsburg, Osnabrück und Hildesheim im MittelfeldEtwas entspannter ist die Preissituation in den Städten Wolfsburg (2.612Euro/qm), Osnabrück (2.589 Euro/qm) und Hildesheim (2.220 Euro/qm). MitQuadratmeterpreisen oberhalb der 2.000-Euro-Marke liegen sie im Mittelfeld derPreisskala. Ein Wohnungskauf schlägt hier mit dreieinhalb bis viereinhalbHaushaltseinkommen zu Buche.Salzgitter günstigste niedersächsische GroßstadtWohneigentum in einer niedersächsischen Großstadt lässt sich derzeit amgünstigsten in Salzgitter verwirklichen. Käufer finden hier Angebote fürgebrauchte Eigentumswohnungen zu einem Standardpreis von 1.320 Euro proQuadratmeter. Dafür sind lediglich rund zwei örtliche Jahreseinkommenaufzubringen.Ein Viertel aller Wohnungen wird sogar zu einem Quadratmeterpreis von wenigerals 1.100 Euro angeboten.Landkreis Aurich mit teuren InselimmobilienDie höchsten Wohnungspreise in Niedersachsen werden im Landkreis Aurichverlangt. Der Standardpreis liegt hier bei 3.320 Euro pro Quadratmeter, dieSpitzenpreise erreichen mindestens 5.900 Euro.Allerdings gibt es in diesem Landkreis eine Sondersituation, so die LBS Nord.Denn die hochwertigen Objekte auf den Inseln Norderney und Juist treiben denPreisschnitt deutlich in die Höhe.Standardpreise über 3.000 Euro pro Quadratmeter bezahlen Wohnungsinteressentenin den Landkreisen Wittmund (3.278 Euro/qm) und Ammerland (3.101 Euro/qm). Indiesen Regionen müssen vier bis fünf Haushaltseinkommen für eine gebrauchteEigentumswohnung aufgewendet werden.Besonders günstig: Lüchow-Dannenberg und HolzmindenDie günstigsten gebrauchten Eigentumswohnungen lassen sich in Niedersachsen inden Landkreisen Lüchow-Dannenberg (995 Euro/qm) und Holzminden (1.012 Euro/qm)erwerben. Für den Wohnungskauf müssen Haushalte hier lediglich anderthalbJahreseinkommen aufbringen.Preise steigen weiter - auch auf dem LandAuch im ersten Quartal 2021 haben die Wohnungspreise in allen niedersächsischenStädten und Landkreisen weiter zugelegt. Seit 2018 sind gebrauchteEigentumswohnungen im Schnitt um 12 Prozent pro Jahr teurer geworden."Immer mehr Immobilieninteressenten weichen derzeit von den Großstädten auf dasUmland aus. Denn hier lässt sich der Wunsch nach Wohneigentum meist wesentlichgünstiger verwirklichen", erklärt Jan Putfarken, Vorstandsvorsitzender der LBSNord. "Doch auch auf dem Land sind die Preise wegen der höheren Nachfragegestiegen. Gerade deshalb ist es vor allem für junge Menschen wichtig,frühzeitig Eigenkapital für die eigenen vier Wände anzusparen - zum Beispiel miteinem staatlich geförderten Bausparvertrag."Pressekontakt:LBS NordPressesprecherinMonika GraveTel. 0511 / 926-6668E-Mail: mailto:monika.grave@lbs-nord.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/107637/4941250OTS: LBS Norddeutsche Landesbausparkasse Berlin - Hannover