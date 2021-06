Fisher Investments mit 2021 „US Equities"-Award bei den Swiss Sustainable Funds Awards ausgezeichnet

Fisher Investments' US Small Cap Core ESG Fund für Leistung und nachhaltige Investitionspraktiken gewürdigt

CAMAS, Washington, 14. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Fisher Investments, der US-Mutterkonzern von Grüner Fisher Investments, wurde bei den Swiss Sustainable Funds Awards für seinen Institutional US Small Cap Core Equity ESG Fund ausgezeichnet, der den Preis in der Kategorie „US-Aktien" 2021 gewann. Mit dieser Auszeichnung werden die leistungsstärksten US-Aktienfonds gewürdigt, die sich am stärksten für sozial verantwortliche Anlagepraktiken einsetzen. Die Gewinner der Swiss Sustainable Funds Awards werden von einem unabhängigen Komitee ausgewählt, das die Fonds und Vermögensverwalter nach qualitativen und quantitativen Faktoren bewertet, darunter Anlageprozess, Nachhaltigkeitsziele, Qualität des Managementteams und Performancehistorie. Der Institutional US Small Cap Core Equity ESG Fund von Fisher Investments investiert in kleine US-amerikanische Value- und Growth-Aktien, die mit den Marktaussichten und den Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) des Unternehmens in Einklang stehen.