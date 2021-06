BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Zusammenbruch des dänischen Fußballspielers Christian Eriksen am Samstag beim EM-Vorrundenspiel gegen Finnland sitzt der Schock bei vielen tief. Der Däne erlitt einen Herzstillstand, wurde reanimiert und ist nun laut Experten in stabilem Zustand. Doch viele Menschen überleben einen Herzstillstand nicht.

Bernd Böttiger, Direktor der Klinik für Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin des Universitätsklinikums Kölns, spricht von mindestens 70 000 Menschen, die jedes Jahr in Deutschland an plötzlichem Herzversagen sterben - vermutlich seien es aber noch deutlich mehr. Als Todesursache sei "der plötzliche Herz-Kreislaufstillstand fast so häufig wie alle Krebserkrankungen zusammen", sagte Böttiger der Deutschen Presse-Agentur. Er ist sicher: Wüssten alle Menschen, wie Wiederbelebung funktioniert, "könnten wir jedes Jahr zusätzlich 10 000 Menschenleben bei uns retten".