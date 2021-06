Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

AKTIE IM FOKUS Erwarteter Großauftrag treibt Erholung der Nordex an Ein avisierter Großauftrag für Nordex hat am Montagnachmittag die Aktien des Windkraftanlagen-Herstellers an die MDax -Spitze getrieben. Sie sprangen zuletzt um 7,9 Prozent auf 18,24 Euro hoch und erholten sich damit wieder ein Stück weit von ihren …