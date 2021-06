Darauf werden deutsche Grüne, CDU und SPD mit Erschrecken reagiert haben: Was passiert, wenn das Volk direkt gefragt wird? Die Bürger der Schweiz verwarfen am Sonntag das geplante CO2-Gesetz. Mit dem sollte ihnen deutlich mehr Geld für einen »Klimaschutz« abgenommen werden. Das ist ein »Hammerschlag« für die Klimapolitik der Schweiz, die jetzt in Trümmern liege,

Der Beitrag Schweizer Volksentscheid: Bürger stimmen gegen CO2-Gesetz erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Holger Douglas.