Alvarez & Marsal baut Debt-Advisory-Team in Deutschland aus / Restrukturierungsexperte Jens Nawrath wird Managing Director

London/Frankfurt am Main (ots) - Alvarez & Marsal (A&M),

(https://www.alvarezandmarsal.com/) ein weltweit führendes Beratungsunternehmen,

ernennt Jens Nawrath (https://www.alvarezandmarsal.com/our-people/jens-nawrath)

zum Managing Director in Frankfurt und erweitert damit das Debt-Advisory-Team in

Europa. Er verfügt über 30 Jahre Erfahrung im Bereich Debt Advisory, finanzielle

Restrukturierungen und Turnaround.



Herr Nawrath hat sich auf komplexe Finanzierungs- und finanzielle

Restrukturierungs-Mandate spezialisiert. Er berät sowohl Privatunternehmen als

auch börsennotierte Unternehmen bei unterschiedlichen Fremdkapitalprodukten wie

Leveraged, Structured und Asset Based Finance. Bei A&M wird er die

Restrukturierungspraxis der Firma verstärken, die eine beeindruckende

Erfolgsbilanz bei Restrukturierungsengagements vorweisen kann, wie zum Beispiel

bei der Beratung, Verwaltung und Finanzierung von NMC Health sowie der

Verwaltung, dem Verkauf und der Finanzierung der Customade Group. Er beginnt als

dritter Managing Director im europäischen Debt-Advisory-Team von A&M und wird

auch eng mit dem Financial-Restructuring- Advisory-Team zusammenarbeiten.





Bevor er zu A&M kam, war Herr Nawrath zwei Jahre lang als Partner bei Deloitteim Bereich Financial Advisory tätig, wo er das deutsche Debt &Capital-Advisory-Team leitete und bei internationalen Fremdfinanzierungenberiet. Außerdem war er mehr als 20 Jahre bei der Commerzbank AG, davon mehr als10 Jahre als Leiter Portfolio-Management und Equity & Secondary Markets in derRestrukturierungsabteilung der Bank.Tim Metzgen (https://www.alvarezandmarsal.com/our-people/tim-metzgen) , ManagingDirector und Head of Debt Advisory bei Alvarez & Marsal, sagt: "Die COVID-19Pandemie hat die Grundlage für Unternehmen in ganz Europa nachhaltig verändert.Da die staatlichen Hilfen in der zweiten Jahreshälfte auslaufen, erwarten wir,dass immer mehr Unternehmen in eine Schieflage geraten werden. Daher freuen wiruns, Jens in unserem wachsenden Team begrüßen zu dürfen, um Kunden in dieserKrise bei ihren Finanzierungsbedürfnissen zu unterstützen."Über seine Entscheidung, zu A&M zu wechseln, sagt Herr Nawrath: "A&M ist sehrgut aufgestellt, um Unternehmen durch die kommenden schwierigen Zeiten zubegleiten. Das wachsende Debt-Advisory-Team von A&M hat mich vor allem wegen desunternehmerischen und dynamischen Ansatzes überzeugt. Ich freue mich auf dieZusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen von A&M in Europa, um unserenKunden die bestmögliche Beratung zu bieten."Diese Ernennung kommt kurz nachdem A&M die europäische