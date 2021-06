Ready Set Gold fließen frische Mittel zu, die für die Exploration verwendet werden können - ohne die Aktionäre zu verwässern.

Ready Set Gold Corp. (CSE: RDY; FRA: 0MZ) hat mit Dreamfields Brands Inc. die vorzeitige Rückzahlung einer Wandelanleihe in Höhe von 1,26 Mio. CAD ausgehandelt. Das Darlehen stammt noch von Ready Sets Vorgängergesellschaft Omni Commerce Corp..

Beim Börsengang in Form eines Reverse Take Over (RTO) hatte Ready Set Omni einschließlich sämtlicher Forderungen erworben. Omni seinerseits hatte das Darlehen schon im August 2019 an Dreamfields Brands ausgegeben. Dreamfiled Brands begleicht seine Schulden in sechs Zahlungen, beginnend im Juni 2021. Die letzte Zahlung ist für Ende Oktober 2021 avisiert.