Glasgow - Tschechiens Fußball-Nationalmannschaft ist dank Bundesliga-Stürmer Patrik Schick erfolgreich in die Europameisterschaft gestartet. Beim 2:0 (1:0) gegen Mit-Gastgeber Schottland erzielte der Profi von Bayer Leverkusen am Montag in Glasgow beide Tore. Nach dem Kopfball zur Führung in der 42. Minute war der 25-Jährige mit einem spektakulären Treffer erfolgreich. Schick zog in der 52. Minute knapp hinter der Mittellinie ab und überwand den weit vor dem Tor stehenden schottischen Torwart David Marshall. Im anderen Spiel der Gruppe D hatte England am Sonntag 1:0 gegen Kroatien gewonnen.

München - Trainer Didier Deschamps von Fußball-Weltmeister Frankreich hat sich vor dem ersten EM-Spiel am Dienstag in München gegen Deutschland nach einigen Fehlschüssen nicht auf einen Elfmeter-Schützen festgelegt. "Das werde ich nicht beantworten", sagte der 52-Jährige und schob nach, dass er "nicht dem Gegner diese Information geben will". In der vergangenen Saison haben die Franzosen vier Elfmeter zugesprochen bekommen. Vier Schützen versuchten sich, nur Olivier Giroud traf. Antoine Griezmann, Karim Benzema und Kylian Mbappé, die für Dienstag als Offensiv-Trio vorgesehen sind, haben je einmal vergeben.

Söder: Können EM-Spiele in München "mit gutem Gewissen genießen"

München - In der aktuellen Corona-Situation sieht Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) München vor dem ersten Auftritt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der EM gut vorbereitet. "Es ist an alles gedacht", sagte Söder am Montag bei einem Rundgang in der Arena. Dort bestreitet Deutschland am Dienstagabend seinen Turnierauftakt in die Europameisterschaft gegen Frankreich. Die Spannung der Partie könnten "alle mit gutem Gewissen genießen". Voraussetzung aber sei, dass Masken genutzt und Abstand gehalten werde, unterstrich Söder. Auch außerhalb des Stadions werde darauf geachtet, dass alles geordnet abläuft.

Innenminister: Keine Gefährdungslage vor EM-Start in München

München - Zum Start der Fußball-Europameisterschaft in München sehen die Sicherheitsbehörden keine Gefahrenlage für die Bevölkerung in Bayern. Das sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann am Montag in der Allianz Arena. Der CSU-Politiker sprach auch nach einem Austausch mit internationalen Sicherheitsstellen von "guten Voraussetzungen" für die vier Partien in der Münchner Arena. Am Dienstagabend bestreitet die deutsche Mannschaft ihr erstes Gruppenspiel in München gegen Weltmeister Frankreich.