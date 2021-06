---------------------------------------------------------------------------

Die Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) will weiter wachsen und verstärkt dazu den Vorstand. Der Aufsichtsrat hat daher Matthias Stich (52), der bereits seit Anfang 2019 als Leiter des Bereichs Projektentwicklung für DEFAMA tätig ist, mit Wirkung ab dem 1. Juli 2021 zum Vorstandsmitglied bestellt. Damit besteht der Vorstand wieder aus zwei Personen.



Im Vorstand der DEFAMA übernimmt Matthias Stich vor allem die Zuständigkeiten für bauliche Themen, Projektentwicklung, Mieterbetreuung, technisches Monitoring der Hausverwaltung und Bestandsoptimierung. Der bisherige Alleinvorstand Matthias Schrade (42) konzentriert sich auf das Transaktionsmanagement, Finanzen und Controlling sowie die Öffentlichkeitsarbeit und Investor Relations.



Matthias Stich verfügt über mehr als 25-jährige Erfahrung in der Immobilienbranche. Nach einer Tätigkeit für die BBE Handelsberatung war er in der BBE/IPH-Firmengruppe zuletzt Niederlassungsleiter Süd der IPH Handelsimmobilien GmbH. Dabei befasste er sich schwerpunktmäßig mit der wirtschaftlichen Due Diligence von Einzelhandelsobjekten und -portfolios sowie mit der Projektierung und Vermarktung von Fachmarkt- und Einkaufszentren. In den zwei Jahren vor seiner Tätigkeit für DEFAMA arbeitete er für einen Berliner Projektentwickler im Bereich Projektentwicklung und -akquise.



Aktuell verfügt DEFAMA über ein Portfolio von 45 Fachmarktzentren mit insgesamt 198.000 qm Nutzfläche, die zu 94% vermietet sind. Die annualisierte Jahresnettomiete der DEFAMA-Gruppe beläuft sich auf 15,3 Mio. Euro. Zu den größten Mietern zählen ALDI, EDEKA, Kaufland, LIDL, Netto, NORMA, Penny, REWE, Getränke Hoffmann, Dänisches Bettenlager, Deichmann, KiK, Takko und toom.



Über die Deutsche Fachmarkt AG



Die in Berlin ansässige Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) investiert gezielt in kleine Einzelhandelsobjekte in kleinen und mittleren Städten, überwiegend in Nord- und Ostdeutschland. Wichtigste Kaufkriterien sind je zwei oder mehr bonitätsstarke Filialisten als Ankermieter, möglichst nicht mehr als 10 Mieter und eine Jahresnettomiete von mindestens 100 TEUR. Angestrebt ist dabei stets eine zweistellige Nettomietrendite.



Erklärtes Ziel von DEFAMA ist es, langfristig einer der größten Bestandshalter von kleinen Fachmarktzentren in Deutschland zu werden. Die DEFAMA-Aktie wird im Qualitätssegment m:access der Börse München sowie im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse und auf XETRA gehandelt.

Kontaktadresse



DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG

Nimrodstr. 23

13469 Berlin



Internet: www.defama.de



Ansprechpartner



Matthias Schrade



Tel.: +49 (0) 30 / 555 79 26 - 0

Fax: +49 (0) 30 / 555 79 26 - 2

Mail: schrade@defama.de



