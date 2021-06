MÜNCHEN (dpa-AFX) - Auf der Fahrt nach München kam die "große Anspannung" hoch bei Joachim Löw vor seiner letzten großen Mission. Plötzlich geht alles ganz schnell - und schon in neun Tagen kann alles vorbei sein. Das aber wollen der Bundestrainer und seine EM-Kicker unbedingt vermeiden. "Jeder ist sehr hungrig nach Erfolg bei der EM, das stimmt mich zuversichtlich", sagte ein hochkonzentrierter Löw kurz vor dem Hammerstart in eine ganz spezielle Europameisterschaft am Dienstag (21.00 Uhr/ZDF und Magenta TV) gegen den Topfavoriten Frankreich.

Für Wehmut ist in Löws Gedankenwelt derzeit noch kein Platz. "Ich mache mit keine Gedanken, dass es meine letzten Wochen und Spiele sind. Dazu bin ich zu sehr mit Arbeit beschäftigt, ich bin gewissermaßen im Tunnel", erklärte der nach der EM scheidende Bundestrainer am Montagabend in der Münchner Arena. "Wir haben lange darauf gewartet, sind bis in die Haarspitzen motiviert. Jeder Spieler ist bereit, dass wir in ein hoffentlich erfolgreiches Turnier starten können", erklärte Kapitän Manuel Neuer.