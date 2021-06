DGAP-Adhoc ABOUT YOU Holding AG: ABOUT YOU legt endgültigen Angebotspreis auf €23,00 pro Aktie fest Nachrichtenquelle: EQS Group AG | 14.06.2021, 19:40 | 42 | 0 | 0 14.06.2021, 19:40 | DGAP-Ad-hoc: ABOUT YOU Holding AG / Schlagwort(e): Börsengang

ABOUT YOU Holding AG: ABOUT YOU legt endgültigen Angebotspreis auf €23,00 pro Aktie fest



14.06.2021 / 19:40 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



NICHT ZUR VERTEILUNG ODER FREIGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERTEILUNG ODER FREIGABE UNGESETZLICH WÄRE. ES GELTEN ANDERE EINSCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HAFTUNGSAUSSCHLUSS AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.



Offenlegung einer Insider-Information gemäß Artikel 17 MAR der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

ABOUT YOU legt endgültigen Angebotspreis auf €23,00 pro Aktie fest



Hamburg, 14. Juni 2021 - Die ABOUT YOU Holding AG ("ABOUT YOU") hat heute den endgültigen Angebotspreis für ihre Privatplatzierung (die "Privatplatzierung") auf €23,00 pro Aktie festgelegt. Mit dem festgelegten Angebotspreis umfasst der Gesamtumfang des Angebots, einschließlich Mehrzuteilungen, 36.607.145 Aktien und ca. €842 Millionen. Dies entspricht einer Marktkapitalisierung von ABOUT YOU von €3,92 Milliarden. Der erwartete Streubesitz der neuen Aktionäre (ohne Berücksichtigung von der Gesellschaft gehaltener eigener Aktien) wird sich nach Abschluss des Angebots auf 21,0% belaufen, sofern die Greenshoe-Option vollumfänglich ausgeübt wird. Über die Privatplatzierung von 28.571.429 neu ausgegebenen Inhaber-Stammaktien hat das Unternehmen einen Bruttoerlös von etwa €657 Millionen erzielt. Zusätzlich wurden 3.260.871 Inhaber-Stammaktien vom Management veräußert. Darüber hinaus werden aus dem Bestand der bestehenden Eigentümer GFH (Gesellschaft für Handelsbeteiligungen mbH), SevenVentures GmbH, GMPVC German Media Pool GmbH und der Fashion Media Pool GmbH optional bis zu 4.774.845 Inhaber-Stammaktien gewährt, um Mehrzuteilungen abzudecken (Greenshoe-Option). Seite 2 ► Seite 1 von 6 ABOUT YOU Holding Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







Diskussion: About You Holding AG Wertpapier

ABOUT YOU Holding Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer