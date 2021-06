Windeln.de und Nordex legen zu, SAP und Siemens Energy interessant

Der DAX testet heute einen langfristigen dynamischen Widerstand, schließt aber nach einer schwächeren Eröffnung in New York etwas tiefer. Technische Impulse gab es heute vor allem bei den Aktien von SAP und Siemens Energy, fundamental wie technisch …

Der DAX testet heute einen langfristigen dynamischen Widerstand, schließt aber nach einer schwächeren Eröffnung in New York etwas tiefer. Technische Impulse gab es heute vor allem bei den Aktien von SAP und Siemens Energy, fundamental wie technisch hatte Nordex Rückenwind, und die Aktie von Windeln.de baut weiter an ihrem kurzfristigen Boden.Der DAX wollte heute seine Grenzen testen, wenigstens, wenn man etwas auf Charttechnik gibt. Denn wie Chart 1 und 2 zeigen, stieß der DAX heute an seine steilere obere Trendlinie, welche seit Juli 2007 besteht.Nun ...