BRÜSSEL (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden sieht die demokratischen Werte der Nato unter Druck. "Russland und China versuchen beide, einen Keil in unsere transatlantische Solidarität zu treiben", sagte Biden am Montagabend nach dem Nato-Gipfel in Brüssel. "Aber unser Bündnis hat ein starkes Fundament, auf dem wir unsere kollektive Sicherheit und unseren gemeinsamen Wohlstand weiter aufbauen können." Biden betonte erneut, er habe sich bei dem Gipfel klar zum Artikel 5 zur kollektiven Verteidigung bekannt. "Es ist eine heilige Verpflichtung." Er unterstrich: "Die Nato steht zusammen."

Biden sagte mit Blick auf den Nato-Gipfel: "Es ist ein unglaublich produktiver Tag hier gewesen." An diesem Dienstag steht für Biden in Brüssel ein Treffen mit den EU-Spitzen auf dem Programm. Zum Abschluss seiner ersten Europareise kommt Biden dann am Mittwoch in Genf zu seinem ersten Gipfel mit Kremlchef Wladimir Putin zusammen./cy/DP/he