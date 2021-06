Innocan Pharma gibt Patentanmeldung für neuartige vaginale Feuchtigkeitscreme und Gleitmittel auf Cannabisbasis bekannt

Vaginale Feuchtigkeitscremes und Gleitmittel werden angewendet, um Vaginaltrockenheit und Problemen beim Geschlechtsverkehr vorzubeugen. Vaginaltrockenheit ist ein häufig auftretendes Problem bei Frauen jeden Alters, tritt aber besonders häufig während und nach den Wechseljahren auf. Sie entsteht aufgrund eines verringerten Östrogenspiegels, einem Hormon, das die Schleimhaut der Vagina widerstandsfähig macht, feucht hält und schützt.

„Der Markt für vaginale Feuchtigkeitscremes und Gleitmittel wird voraussichtlich von USD2,15 Mrd. im Jahr 2021 auf USD3,14 Mrd. im Jahr 2026 wachsen, was eine Wachstumsrate (CAGR) von 7,4 % bedeutet“, so ein Bericht von Market Data Forecast vom Dezember 2020.

Durch die Erweiterung seines Portfolios an geistigem Eigentum in Bezug auf Produkte auf Cannabisbasis, positioniert sich Innocan Pharma als Quelle sowohl für potenzielle Durchbrüche im Bereich dermatologische Therapien als auch für weitere Möglichkeiten in einem breiten Spektrum von entzündlichen Indikationen mit derzeit ungedecktem medizinischem Bedarf.

Iris Bincovich, CEO, sagte: „Unsere wissenschaftliche Leitung hat erneut das immense Potenzial bei der Integration von CBD in eine Vielzahl von Lösungen unter Beweis gestellt. Diese neue Anmeldung ist eine von 11 weiteren Patentanmeldungen, die bis heute eingereicht wurden. Unsere Expansion in einen Multi-Milliarden-Markt wie vaginale Feuchtigkeitscremes und Gleitmittel ist ein großer Erfolg für unser Unternehmen.“

