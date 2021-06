Dr. Este Geraghty von Esri erhält den „HIMSS21 Most Influential Women in Health IT Award“ der HIMSS

Dr. Este Geraghty, MD, MS, MPH, CPH, GISP, leitet die Strategie und Kommunikation für den Sektor Health and Human Services von Esri. Dr. Geraghty ist seit 2014 im Unternehmen und leitete die Bereiche Geschäftsentwicklung und Lösungsentwicklung in diesem Markt. Während ihrer Zeit bei Esri hat Dr. Geraghty Organisationen auf der ganzen Welt dabei geholfen, Standortinformationen zu nutzen, um das Zika-Virus zu bekämpfen, den Kampf gegen Polio zu beenden, sich mit der Opioid-Krise auseinanderzusetzen, Obdachlosigkeit zu bekämpfen, die Gesundheitsvorsorge und -reaktion zu optimieren, die strategische Planung zu unterstützen, den Zugang zur Gesundheitsversorgung zu verbessern und die COVID-19-Pandemie zu bewältigen und gleichzeitig Ungerechtigkeit zu bekämpfen.

Zuvor war Dr. Geraghty stellvertretende Direktorin des Center for Health Statistics and Informatics beim California Department of Public Health und leitete die staatlichen Programme für Vitaldaten und öffentliche Gesundheitsinformatik. Dort wirkte sie an landesweiten Initiativen in den Bereichen sinnvolle Nutzung und Austausch von Gesundheitsinformationen, offene Daten und Kompatibilität mit. Während ihrer Tätigkeit als außerordentliche Professorin für klinische Innere Medizin an der University of California in Davis forschte sie an geografischen Konzepten zur Beeinflussung der Gesundheitspolitik und zur Förderung von Gemeindeentwicklungsprogrammen. Zusätzlich zu ihren Abschlüssen in Medizin, Medizinischer Informatik und Öffentlicher Gesundheit ist Dr. Geraghty auch eine zertifizierter Expertin im öffentlichen Gesundheitswesen (board-certified public health professional, CPH) und eine Expertin für Geographische Informationssysteme (Geographic Information Systems Professional, GISP).