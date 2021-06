Khiron informiert über Änderungen im europäischen Management

Frankfurt (ots/PRNewswire) - Khiron Life Sciences Corp. ("Khiron" oder das

"Unternehmen") (TSXV:KHRN)(OTCQX:KHRNF)(Frankfurt:A2JMZC), ein führendes

vertikal integriertes Cannabisunternehmen mit Kerngeschäften in Lateinamerika

und Europa, freut sich, die Ernennung von Franziska Katterbach zur Präsidentin

von Khiron Europe bekannt zu geben. Sie ersetzt Tejinder Virk, der aus dem

Unternehmen ausgeschieden ist.



Franziska Katterbach zur Präsidentin von Khiron Europe ernannt





Seit ihrer Ernennung im Oktober 2019 zum Managing Director und Chief LegalCounsel von Khiron Europe, steht Frau Katterbach an der Spitze der europäischenAktivitäten von Khiron. Die Beförderung von Franziska Katterbach zur Präsidentinsteht im Einklang mit dem Engagement des Unternehmens für Vielfalt und Inklusionin der gesamten Organisation, auch auf der Führungsebene."Ich möchte Franziska zu ihrer Ernennung gratulieren, die zu einem sehrspannenden Zeitpunkt für unser europäisches Team kommt. Seit sie zu Khiron kam,war Franziska eine treibende Kraft hinter unseren europäischen Aktivitäten. Ihreregulatorische Expertise, ihre starken Führungsqualitäten und ihraußergewöhnliches Management des Tagesgeschäfts begründen diesen Schritt undstehen im Einklang mit unserer strategischen Ausrichtung. Während wir einweiteres neues Produkt in Deutschland einführen und unser Versandvolumen mehrals verdreifachen, zeigt unser europäisches Team weiterhin eine starke Umsetzungund Führungsstärke", kommentiert Alvaro Torres, CEO und Direktor.Franziska Katterbach, Präsidentin von Khiron Europe, kommentiert: " Ich glaubefest an den europäischen Markt für medizinisches Cannabis und fühle mich geehrt,unser Weltklasse-Team zu leiten, während wir den Zugang für Patienten und unsereMarktpräsenz in Deutschland und Großbritannien ausbauen. Im Namen desUnternehmens möchte ich Tejinder für seine Beiträge zu unseren europäischenAktivitäten danken und wünsche ihm alles Gute für seine zukünftigen Aufgaben."Das Ausscheiden von Herrn Virk führt zum Verfall von 2,2 MillionenAktienoptionen und 600.000 Restricted Share Units, die zuvor zugeteilt wurden.Über Khiron Life Sciences Corp.Khiron ist ein führendes vertikal integriertes medizinisches Cannabisunternehmenmit Kerngeschäften in Lateinamerika und Europa. Durch den Einsatz eigenermedizinischer Gesundheitszentren und firmeneigener Telemedizin-Plattformenkombiniert Khiron einen patientenorientierten Ansatz, Schulungsprogramme fürÄrzte, wissenschaftliche Expertise, Produktinnovationen und landwirtschaftlicheInfrastruktur, um Verschreibungen und Markentreue bei Patienten weltweit zu