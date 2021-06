Ara Partners Portfoliounternehmen Aksiom Services Group erwirbt Anesco, führendes britisches Unternehmen für erneuerbare Energien

Anesco ist ein britischer Marktführer im Bereich erneuerbare Energien, der die Entwicklung, das Design, den Bau, die Wartung und die Marktoptimierung von Projekten im Bereich erneuerbare Energien und Energieeffizienz übernimmt. Das Unternehmen hat mehr als 115 Solarparks und Energiespeicher entwickelt und gebaut, darunter den ersten subventionsfreien Solarpark Großbritanniens, während sein Betriebs- und Wartungsservice inzwischen fast 1,2 GW an erneuerbaren Anlagen verwaltet.

Ara Partners erwarb Anesco über sein Portfoliounternehmen Aksiom Services Group, eine schnell wachsende Plattform, die hochwertige, hochkomplexe technische und kommerzielle Dienstleistungen für den europäischen Infrastrukturmarkt anbietet. Die Übernahme von Anesco ist die zweite durch die Aksiom Services Group, nachdem sie im April 2021 die in Stockton-on-Tees ansässige px Group übernommen hat, die integrierte Infrastrukturlösungen anbietet.

Charles Cherington, Mitbegründer und Managing Partner von Ara Partners, sagte: „Unser Fokus liegt auf der Beschleunigung der Dekarbonisierung durch Investitionen in und den Aufbau von ambitionierten Unternehmen wie Anesco, denen Energieeffizienz und Nachhaltigkeit am Herzen liegen. Anesco ist eine hervorragende Akquisition für die Aksiom Services Group und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Mark Futyan und dem gesamten Team, um das Geschäft weiter auszubauen."

Mark Futyan, der 2020 als CEO zu Anesco kam, wird das Unternehmen mit Unterstützung des Senior Management Teams weiterhin leiten. Herr Futyan kommentierte: „Dies ist ein entscheidender Moment für Anesco, da wir uns darauf vorbereiten, die nächste Welle von subventionsfreien Solar- und Energiespeicherkapazitäten in großem Maßstab zu liefern.

Ara Partners und Aksiom Services Group sind ideale Partner für Anesco, da sie sich stark auf das Geschäftsmodell der Dienstleistungen konzentrieren und sich für die Unterstützung der Netto-Null-Energie-Umstellung einsetzen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unseren neuen Investoren, um das Wachstum von Anesco sowohl in unseren Kerngeschäftsfeldern als auch durch den Eintritt in neue Märkte zu beschleunigen."

Informationen zu Ara Partners

Ara Partners ist ein Private-Equity-Unternehmen, das sich auf Investitionen in die industrielle Dekarbonisierung spezialisiert hat. Ara Partners investiert in die Sektoren Industrie & Fertigung, Chemie & Werkstoffe, Energieeffizienz & grüne Kraftstoffe sowie Lebensmittel & Landwirtschaft und strebt den Aufbau von Unternehmen an, die auf Nachhaltigkeit und ESG-Prinzipien ausgerichtet sind. Für weitere Informationen über Ara Partners besuchen Sie bitte www.arapartners.com.

Informationen zu Anesco

Anesco ist ein Marktführer im Bereich der erneuerbaren Energien, der die Entwicklung, das Design, den Bau, die Wartung und die Marktoptimierung von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz übernimmt. Das Unternehmen hat mehr als 100 Solarparks gebaut, während sein O&M-Service mehr als 24.000 Standorte überwacht.

Anesco war das erste Unternehmen in Großbritannien, das eine subventionsfreie Solarenergie erreichte; das erste, das Energiespeicher im Nutzmaßstab einführte und das erste, das Energiespeicher zusammen mit bestehenden Solaranlagen installierte, um die ROC-Anforderungen zu erfüllen. Bis heute erzeugen die Technologien, die das Unternehmen einsetzt und verwaltet, über 1 GW an erneuerbarer Energie. Für weitere Informationen über Anesco besuchen Sie bitte www.anesco.co.uk.