Digitalisierung/Internet / Sachsen-Anhalt holt auf bei der Internetversorgung

Halle/MZ (ots) - Sachsen-Anhalt hat während der Corona-Pandemie großeFortschritte beim Internetausbau gemacht. "Auch wenn es einzelneVersorgungslücken noch geben mag, ist es gelungen, das Niveau weitgehendanzugleichen", sagte Landeswirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) der inHalle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Dienstagsausgabe). LautWirtschaftsministerium in Magdeburg wurden im vergangenen halben Jahr 15,9Millionen Euro Fördergeld in den Breitbandausbau investiert - ein Großteil davonim ländlichen Raum. Ende vergangenen Jahres wurden laut Ministerium 87,5 Prozentder Haushalte in Sachsen-Anhalt mit einer Internetgeschwindigkeit von mindestens50 Mbit pro Sekunde versorgt. Zum Vergleich: Ende 2019 waren es noch 78,3Prozent, 2016 weniger als 50 Prozent. Beim schnellen Internet per Kabel liegtSachsen-Anhalt damit im Bundesländervergleich trotz großer Sprünge weiterhin aufdem vorletzten Platz.Auch beim mobilen Netz geht es indes voran im Land: Nach Angaben derMobilfunkanbieter stieg die Abdeckung mit mobilem Internet innerhalb einesJahres um anderthalb Punkte auf 98,9 Prozent der besiedelten Flächen. Vor vierJahren waren es noch rund 96 Prozent. Den größten Sprung machte derNetzbetreiber Telefonica mit 370 neuen Sendeanlagen und gut vier Prozent mehrAbdeckung. In den Netzen von Vodafone und Telekom liegt die Versorgunginzwischen sogar über dem Bundesdurchschnitt von 99 Prozent. "Sachsen-Anhaltbefindet sich auf einem hohen Niveau", sagte Telefonica-Sprecher Jörg Borm.