MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zum Nato-Gipfel in Brüssel: "Der von US-Präsident Joe Biden ausgehende Geist der Gemeinsamkeit auch in der Nato ist kein Selbstzweck. Die Verbündeten werden für die Durchsetzung ureigener amerikanischer Interessen gebraucht. Die sieht der amerikanische Präsident militärisch zuvorderst im Aufbau eines machtvollen Bollwerks gegen China und Russland. Deshalb darf der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ruhig über zu wenig Nato-Hilfe bei seinen kriegsreichen Verstrickungen meckern, sein Land wird wie eh und je als Schutz gegen Russland gebraucht. Wegen der klaren Ausrichtung Richtung Osten sind Versicherungen von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg, China sei kein Feind, nur hohle Phrasen. Sie zeigen nur eine gewisse Hilflosigkeit: Die militärischen Ambitionen sollen nicht zu Lasten der engen wirtschaftlichen Verflechtungen mit dem Reich der Mitte gehen. Genau das wird aber passieren."/yyzz/DP/he







