15.06.2021 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

HBM Healthcare Investments AG gibt die Emission einer 6-jährigen Anleihe über CHF 60 Millionen bekannt, mit der Möglichkeit der Erhöhung bis auf maximal CHF 75 Millionen. Der Nettoerlös der Anleihe dient zur Refinanzierung der am 10. Juli 2021 fällig werden Anleihe im Betrag von CHF 50 Millionen sowie allgemeinen Finanzierungszwecken.



Ein Bankensyndikat, bestehend aus den Joint Lead Managern Helvetische Bank AG, Zürich, und Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen, sowie dem Co-Lead Manager Reichmuth & Co, Luzern hat die Anleihe fest übernommen. Die Bedingungen sehen wie folgt aus:



Emittentin HBM Healthcare Investments AG, Zug, Schweiz Emissionsbetrag CHF 60'000'000

mit der Möglichkeit der Erhöhung bis auf maximal CHF 75'000'000

Zinssatz [1-1]% p.a.

Laufzeit 6 Jahre

Emissionspreis 100%

Rückzahlungspreis 100%

Liberierung 12. Juli 2021

Handel/Kotierung Provisorische Zulassung zum Handel an der SIX Swiss Exchange wird per 9. Juli 2021 erwartet; danach wird die definitive Kotierung und Zulassung zum Handel beantragt. Die definitiven Konditionen der Anleihe (Emissionsbetrag und Zinssatz) werden voraussichtlich am 18. Juni 2021 nach Handelsschluss auf Basis der Nachfrage im Bookbuilding und den allgemeinen Marktbedingungen festgelegt und mitgeteilt, wobei sich die Joint Lead Manager eine vorzeitige Beendigung des Bookbuildings vorbehalten.



HBM Healthcare Investments hat mit dem Investitionsberater HBM Partners vereinbart, dass auf dem über diese Anleihe aufgenommenen Fremdkapital keine Verwaltungsgebühr geschuldet ist.



Kontakt

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Dr. Andreas Wicki, +41 41 710 75 77, andreas.wicki@hbmhealthcare.com.



Profil der HBM Healthcare Investments AG



HBM Healthcare Investments investiert im Sektor Gesundheit. Die Gesellschaft hält und bewirtschaftet ein internationales Portfolio erfolgversprechender Unternehmen in den Bereichen Humanmedizin, Biotechnologie, Medizinaltechnik und Diagnostik sowie verwandten Gebieten. Die Hauptprodukte vieler dieser Unternehmen sind in fortgeschrittener Entwicklung oder bereits am Markt eingeführt. Die Portfoliounternehmen werden eng begleitet und in ihrer strategischen Ausrichtung aktiv unterstützt. HBM Healthcare Investments ist dadurch eine interessante Anlagealternative zu Investitionen in grosse Pharma- und Biotechnologieunternehmen. HBM Healthcare Investments wird von einem internationalen Aktionariat getragen und ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (Symbol: HBMN).