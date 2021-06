Medienmitteilung: Leonteq erwartet Rekordgewinn für das erste Halbjahr 2021

Zürich, 15. Juni 2021 | Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Leonteq AG (SIX: LEON) erwartet für das erste Halbjahr 2021 einen Rekordgewinn und eine Kapitalbasis im Bereich von CHF 800 Millionen per Ende Juni 2021.

Nach einem starken Jahresauftakt verzeichnete Leonteq anhaltend hohe Kundenaktivität in ihrem zunehmend diversifizierten Geschäft und erzielte im bisherigen Jahresverlauf starke Kommissionserträge. Darüber hinaus konzentrierte sich Leonteq weiterhin auf diszipliniertes Risikomanagement und verzeichnete im gleichen Zeitraum in einem günstigen Marktumfeld ein signifikant positives Handelsergebnis.

Infolgedessen erwartet Leonteq für das erste Halbjahr 2021 einen Rekordgewinn[1] und eine Kapitalbasis[2] im Bereich[3] von CHF 800 Millionen per Ende Juni 2021 (bisherige Prognose: Ende Dezember 2021).

Leonteq wird ihre Halbjahresergebnisse 2021 am 22. Juli 2021 veröffentlichen.







[1] Zur Orientierung: Der bisher höchste Gewinn wurde im zweiten Halbjahr 2018 erzielt (Gewinn vor Steuern von CHF 52.9 Millionen).

[2] Die Kapitalbasis belief sich per Ende Dezember 2020 auf CHF 723 Millionen und ist definiert als Summe des Eigenkapitals und der aufgeschobenen Erträge.

[3] Bereich ist definiert als eine Bandbreite von +/- 3% des angestrebten Zieles.

KONTAKT

Media Relations

+41 58 800 1844

media@leonteq.com

Investor Relations

+41 58 800 1855

investorrelations@leonteq.com

LEONTEQ

Leonteq ist ein Schweizer Fintech-Unternehmen mit einem führenden Marktplatz für strukturierte Anlagelösungen. Basierend auf einer eigenentwickelten modernen Technologie, bietet Leonteq derivative Anlageprodukte und Dienstleistungen an und deckt vorwiegend die Produktklassen Kapitalschutz, Renditeoptimierung und Partizipation ab. Leonteq tritt als direkte Emittentin von eigenen Produkten wie auch als Partnerin von anderen Finanzinstituten auf. Darüber hinaus unterstützt Leonteq Versicherungsgesellschaften und Banken bei der Produktion von kapital-effizienten anteilsgebundenen Vorsorgeprodukten mit Garantien. Das Unternehmen ist mit Büros und Niederlassungen in 12 Ländern präsent, welche über 50 Märkte abdecken. Leonteq AG ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert.