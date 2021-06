Wird es neue DAX-Hochs auch am Dienstag geben? Darauf zielt die Vorbörse zumindest ab. Folgende Ideen skizziere ich im Chartbild.

Wochenstart zeugte von Euphorie

Mit dem Schlusskurs nah am Allzeithoch konnte der DAX in der Vorwoche bereits zeigen, dass der Druck eher auf der Oberseite zu finden ist. Dies bestätigte sich noch nicht in der gestrigen Vorbörse, aber direkt zum Handelsstart.

Sehr dynamisch wurde das bisherige Hoch überwunden und in einer ersten Bewegung die 15.800 erreicht. Getragen wurde der Ausbruch nicht nur vom technischen Signal eines neuen Hochs, sondern auch von den Meldungen zum G7 Gipfel. Dort vereinbarten die Regierungschefs ein milliardenschweres Konjunkturpaket, welches als Pendant zur Seidenstrasse Chinas für den Welthandel eine tragende Säule darstellen soll.

Weitere Dynamik kam jedoch nicht auf, sodass der Markt im weiteren Verlauf langsam zurückfiel und gegen Mittag das zuvor entstandene GAP auf der Oberseite komplett schloss.

GAP-close am Montag

Dieses Verhalten kennen wir von anderen Hochpunkten der vergangenen Wochen. Auf das Thema GAP-Trading zu achten, ist daher weiterhin eine sinnvolle Strategie, vor allem wenn weitere Signale fehlen. Der Wirtschaftskalender bot am Montag keine Impulse, so dass hier die reine Charttechnik als Orientierung für Trader Signale generieren konnte.

Gerade am Nachmittag gab es davon für den DAX keine mehr. Der GAP-Bereich war die Unterstützung des Tages und im größeren Zeitrahmen fand keine Berührung der Trendlinien statt:

Mittelfristiger DAX-Trend Xetra

Mit etwa 130 Punkten sank die Volatilität gegenüber Freitags wieder etwas ab und hinterließ folgende Tagesparameter:

Eröffnung 15.739,89 Tageshoch 15.802,67 Tagestief 15.673,64 Vortageskurs 15.693,27 Schlusskurs 15.701,89

Einen Tag vor der FED-Sitzung entstehen aus diesem Chartbild folgenden Ideen:

Trading-Ideen am Dienstag

Den Rücklauf zur Trendlinie blieb uns der DAX bisher schuldig. Das Szenario von gestern diesbezüglich wurde nicht erfüllt (Rückblick):

Mittelfristiges DAX-Chartbild

Für heute wäre daher die gleiche Schwelle der Trigger für diese Bewegung, also nachhaltige Kurse unter 15.700 Punkten. In der DAX-Nachbörse kam es kurz zu einer solchen Bewegung, die im XETRA-Chart jedoch nicht abgebildet ist. Vielmehr war dies auch schon wieder der Tiefpunkt im Markt, wenn man sich heute morgen den Endloskontrakt mit seiner Entwicklung ansieht:

Nachthandel im DAX zum 15.06.2021

Damit skizziert sich eher der gestrige Handelsverlauf vom Nachmittag als Unterstützungszone, von der eine weitere Bewegung zur Oberseite ausgehen kann:

Neuer Anlauf zu den Hochs im DAX?

Ein Durchlauf der "Allzeithoch-Zone" ist daher mein favorisiertes Szenario:

DAX-Zone des Allzeithochs

Vor allem weil die US-Technologiebörse Nasdaq gestern ein dynamisches neues Rekordhoch im späten Handel zeigte.

Auf folgende Termine gilt es in der neuen Wochen zu achten.

Wirtschaftsdaten am 15.06.2021

Die Harmonisierten Verbraucherpreise aus Deutschland werden 8.00 Uhr unverändert erwartet. Danach ist vor allem der Nachmittag spannend. Mit den Einzelhandelsumsätzen und den Erzeugerpreisen aus den USA 14.30 Uhr sind gleich zwei wichtige Daten zur Beurteilung der US-Konjunktur und der Inflation sichtbar. Genau darauf wird die FED zur beginnenden US-Notenbanksitzung besonders achten.

16.30 Uhr werden diese Daten noch erweitert um das Controlling und tangierend zu diesen Veröffentlichungen finden zwei Reden aus dem EZB-Umfeld statt.

Alle genannten Termine sind hier tabellarisch mit den Prognosen der Analysten aufgelistet:

Wirtschaftsdaten am 15.06.2021

Damit wünsche ich uns zum Start des Handels am Deutschen Aktienmarkt morgen viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

