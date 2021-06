DGAP-Ad-hoc: InterCard AG Informationssysteme / Schlagwort(e): Sonstiges

InterCard AG Informationssysteme: Handelsaufnahme XETRA



15.06.2021 / 07:35 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





InterCard AG Informationssysteme: Handelsaufnahme XETRA



Die Aktien der InterCard AG Informationssysteme sind ab heute, 15.6.2021 auf dem Handelsplatz XETRA der Deutschen Börse in Frankfurt einbezogen und handelbar. Heimatbörse bleibt weiterhin der m:access der Börse München.



Mit diesem Schritt trägt InterCard der gestiegenen Bedeutung der eigenen Börsennotierung Rechnung. Zuletzt hatte der bisherige Mehrheitsaktionär von InterCard die Verwässerung seiner Anteile auf 46,8 % gemeldet. Zusätzlich sollen die Aktien des Großaktionärs außerbörslich auf mehrere seiner bisherigen Investoren übertragen werden. Von der neuen Aktionärsstruktur, den Aktivitäten von InterCard in neuen Märkten und einer besseren öffentlichen Wahrnehmung erwartet InterCard neue Impulse für den Handel der Aktien.



Zugleich mit der Handelsaufnahme in XETRA hat InterCard die BankM in Frankfurt als Designated Sponsor beauftragt. Der Designated Sponsor fungiert als Liquiditätsanbieter, indem er verbindliche Kauf- und Verkauf-Limite (Quotes) in das XETRA-Orderbuch einstellt. Durch die zusätzliche Liquidität soll eine verbesserte Handelbarkeit der Aktien der InterCard AG Informationssysteme während der täglichen Handelszeiten sichergestellt werden.



InterCard erwartet sich von den Maßnahmen zusätzliche Attraktivität auch für neue Investorenkreise.



Informieren sie sich auch auf www.xetra.com, www.bankm.de und www.intercard.org.



Kontakt:

Stefan Thoma

InterCard AG Informationssysteme

Marienstraße 10

78054 Villingen-Schwenningen

Telefon: +49 (0)7720-9945-0

investor.relations@intercard.org

Über die InterCard AG Informationssysteme:



Mehr als zwei Millionen Menschen haben in einem Identifikationssystem von InterCard ihre persönliche ID angelegt. Einmal registriert, bewegen sie sich damit sicher und frei in einer Vielzahl angeschlossener Zugangs- und Bezahlsysteme. Mit ihrer persönlichen Chipkarte oder App - verlinkt mit ihrer zentralen ID. Sie nutzen Tag für Tag die Chipkarte von InterCard, um innerhalb ihres Unternehmens, ihrer Klinik und in vielen anderen Organisationen Leistungen abzurechnen und zu bezahlen, sich zu identifizieren, Türen zu öffnen, Drucker und Computernetzwerke zu nutzen und vieles mehr.