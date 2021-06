DGAP-News: Evotec SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Evotec startet mit 'PRROTECT' eine vorwettbewerbliche Initiative zur Vorbereitung auf zukünftige Pandemien



15.06.2021 / 07:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



INTEGRIERTER PLATTFORM-ANSATZ, UM AUF EINE PANDEMIE VORBEREITET ZU SEIN, SCHNELL ZU REAGIEREN UND LIEFERN ZU KÖNNEN

PRROTECT KOMBINIERT FIRST-IN-CLASS PROGRAMME IN VERSCHIEDENEN INDIKATIONSGEBIETEN, EINE BESCHLEUNIGTE F+E FÜR HOCHWIRKSAME, NEUTRALISIERENDE ANTIKÖRPER MIT AI/ML-PROGNOSETOOLS (J.HAL℠) UND DER PRODUKTIONSPLATTFORM J.POD(R)

Hamburg, 15. Juni 2021:

Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, MDAX/TecDAX, ISIN: DE0005664809) gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Initiative zur Vorbereitung auf Pandemien ("PRROTECT") gestartet hat. PRROTECT nutzt ein umfangreiches Set neuartiger Projekte und Technologien, um auf zukünftige virale Pandemien besser vorbereitet zu sein und schneller darauf zu reagieren.



Virusausbrüche, die sich zu einer dynamischen Pandemie weiterentwickeln können, stellen eine ständige globale Bedrohung dar. Neben Präventivmaßnahmen und Impfstoffen sind hochwirksame Therapien für die Überwindung einer Pandemie von zentraler Bedeutung. Evotecs PRROTECT-Initiative umfasst die Entwicklung und Bereitstellung überlegener, neuartiger Therapieansätze, um die nächste Viruspandemie einzudämmen. Das Unternehmen ist durch seine globalen Kompetenzen und Kapazitäten einzigartig positioniert, um Therapien der nächsten Generation über alle Modalitäten hinweg zu entwickeln. Dazu zählen niedermolekulare Substanzen, gezielter Proteinabbau, Antikörper und Immunmodulatoren, jedoch keine Impfstoffe.



PRROTECT ist eine offene, vorwettbewerbliche Netzwerk-Initiative für den besten Schutz vor zukünftigen Pandemien, die drei Wege der Vorbereitung verfolgt: Vorbereitung auf virale Gefahren durch Vorentwicklung einer multimodalen Pipeline mit therapeutischen Kandidaten gegen die Viren, die von der Weltgesundheitsorganisation ("WHO") als besondere Bedrohungen definiert wurden

Technologien zur Verkürzung der F+E-Zeitlinien für die Neuentwicklung von hochwirksamen, neutralisierenden Antikörpern unter Verwendung von AI & ML-Plattformen (z. B. J.HAL ℠ )

) Flexibles Netzwerk aus verdichteten Produktionsanlagen (J.POD(R)) zur schnellen Bereitstellung therapeutischer Antikörper dort, wo sie benötigt werden Dr. Werner Lanthaler, Chief Executive Officer der Evotec SE, sagte: "COVID-19 hat uns gelehrt, dass ohne wirksame Therapieoptionen jede Strategie zur Pandemiebekämpfung unvollständig ist. Die Vorbereitung auf die nächste Pandemie kann im Gegensatz zur Reaktion auf einen Ausbruch den Zeitraum, bis eine wirksame Therapie verfügbar ist, dramatisch verkürzen. Der Start von PRROTECT ist eine Einladung an alle interessierten Netzwerkpartner, jetzt die Kräfte global zu bündeln, damit keine Generation mehr unter dem Mangel an Vorbereitung leiden muss, den wir in den vergangenen zwei Jahren erlebt haben." Seite 2 ► Seite 1 von 4



Evotec Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de