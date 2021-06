ecotel communication ag: ecotel und KORIAN bestätigen die Zusammenarbeit und unterzeichnen Großauftrag zur Modernisierung der Standortvernetzung in Deutschland

ecotel und KORIAN bestätigen die Zusammenarbeit und unterzeichnen Großauftrag zur Modernisierung der Standortvernetzung in Deutschland



Düsseldorf, 15. Juni 2021

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Die ecotel communication ag hat von KORIAN, Europas größtem Dienstleistungsunternehmen für Seniorenheime und Pflegezentren, einen Folgeauftrag für die bundesweite Vernetzung der rund 300 Unternehmensstandorte erhalten. Mit der Laufzeit von fünf Jahren erhält ecotel einen seiner bisher größten VPN-Aufträge und knüpft an die erfolgreiche Zusammenarbeit der letzten Jahre an.Bereits seit 2015 versorgt ecotel sämtliche KORIAN Standorte in Deutschland mitfür die konvergente Sprach-Daten-Kommunikation im Rahmen eines MPLS-VPNs. Zusätzlich ist ecotel mit innovativen IP-basierten Lösungen auch der Partner für die Telefonie im Festnetz.Im Rahmen des Technologietransfers steht nun die Modernisierung des VPNs an, um für die laufenden und noch anstehendenan den jeweiligen Standorten die höchstmöglichen Bandbreiten und Geschwindigkeiten zur Datenübertragung von bis zuzu realisieren.Besonders hervorzuheben sind die vielfältigen ecotel Serviceoptionen, die zukünftig in das Gesamtkonzept mit einfließen werden. So kann dervollständig in MS Teams integriert werden und ermöglicht auch die externe Telefonie über den Teams Client. Die nahtlose Erreichbarkeit der Sprachanschlüsse wird im Störungsfall durch die automatische und sofortige Umleitung auf alternative Ziel-Rufnummern mitgesichert.Für die gesicherte Anbindung an Office 365 kommt die Optionzum Einsatz, darüber werden die Datenanschlüssedesmitundan die Cloud-Infrastruktur von Microsoft angebunden.Wichtigen Schutz vorbietet die Security Option, damit die automatische Erkennung und Abwehr (Mitigation) von DDoS-Angriffen bereits im ecotel Netz erfolgt, bevor der schädliche Traffic die Infrastruktur des Kunden erreicht.