Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Freiverkehr sino AG will 120 Mio EUR zusätzlich an Aktionäre ausschütten – mehr als die Hälfte der Kapitalisierung 14.06.2021 – Die sino AG (ISIN: DE0005765507) verdient operativ kräftig Geld – so wie jede Brokerage-Gesellschaft derzeit. Goldene Zeiten für flatexDEGIRO, zuletzt am 25.05. mit einer neuen mehr als verdoppelten Langfristplanung, der Erwartung …