Biognosys kündigt neue Version von Spectronaut an

Spectronaut - The gold standard for DIA proteomics analysis (Graphic: Business Wire)

Spectronaut ist eine kommerzielle Software für den Industrie- und Hochschulbereich und wird auch im Rahmen der Auftragsforschungsdienstleistungen von Biognosys im Bereich Discovery Proteomics eingesetzt. In Verbindung mit der unternehmenseigenen, patentierten Technologie Hyper Reaction Monitoring (HRM) unterstützt Spectronaut die reproduzierbare, präzise Quantifizierung von bis zu 10.000 Proteinen in umfangreichen Studien. Die Software nutzt innovative Algorithmen für Suchvorgänge, künstliche Intelligenz (KI) und Machine Learning (ML), um Daten in verwertbare Erkenntnisse für die Forschung und Entwicklung sowie für klinische Studien zu konvertieren.

Seit der Veröffentlichung der ersten Version im Jahr 2003 wird Spectronaut kontinuierlich verbessert. Dabei unterstützt die Software stets die neuesten Technologien im Bereich der Datenerfassung. Die 15. Generation der Software bietet eine Reihe neuer Funktionen und Updates:

Erhebliche Verbesserungen bei directDIA, dem branchenführenden bibliotheksfreien DIA-Workflow

Zusätzliche Tools für die Analyse posttranslationaler Modifikationen (PTM)

Optimierte Deep-Learning-Erweiterung für die Immunopeptidomik und Ionenmobilitätsdatenanalyse

Leistungsstarke Datenvisualisierung über eine intuitive Benutzeroberfläche

„Mit dieser neuen Version von Spectronaut bieten wir den Anwendern unserer Software und unseren Servicekunden ein noch höheres Maß an Leistungsfähigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Erkenntnissen für deren Forschung im Bereich Discovery-Proteomics“, so Lukas Reiter, PhD, CTO von Biognosys.