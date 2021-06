---------------------------------------------------------------------------

WEDER ZUR DIREKTEN NOCH INDIREKTEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST. ES GELTEN WEITERE EINSCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DIESER PRESSEMITTEILUNG.

Cherry legt Preisspanne für Börsengang fest



* Aktien von Cherry sollen in einer Preisspanne von 30,00 bis 38,00 Euro je Aktie angeboten werden



* Marktkapitalisierung nach dem Börsengang würde auf Basis der Preisspanne zwischen 729 und 923 Mio. Euro liegen



* Geplantes Angebot soll aus 4.300.000 neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung bestehen sowie der Umplatzierung von bis zu 8.695.000 bestehenden Aktien, einschließlich einer Aufstockungsoption und einer marktüblichen Mehrzuteilungsoption



* Das Bookbuilding und der Angebotszeitraum beginnen voraussichtlich am 16. Juni 2021 und enden am 23. Juni 2021



* Erster Handelstag voraussichtlich am 29. Juni 2021 im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse



* Wertpapierprospekt wird voraussichtlich im Laufe des heutigen Tages gebilligt und veröffentlicht



München, 15. Juni 2021. Die Cherry AG (das "Unternehmen" und zusammen mit ihren konsolidierten Tochtergesellschaften "Cherry"), ein weltweiter Innovations- und Qualitätsführer in der Herstellung von mechanischen Premium-Gaming-Switches und Peripheriegeräten für Gaming, Office und Industrie sowie Healthcare- und Security-Anwendungen, gibt weitere Details zum geplanten Börsengang und zur Notierung ihrer Aktien im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse bekannt.

Das Angebot wird voraussichtlich aus vier Komponenten bestehen. Es ist vorgesehen, 4.300.000 neue Inhaberaktien aus einer Kapitalerhöhung des Unternehmens auszugeben. Darüber hinaus sollen 5.000.000 bestehende Inhaberaktien aus dem Bestand der Cherry TopCo S.à r.l., Luxemburg (der "Selling Shareholder") in einem Base-Deal angeboten werden. Zusätzlich dazu behält sich der Selling Shareholder das Recht vor, bis zu 2.000.000 weitere bestehende Inhaberaktien aus seinem Bestand am Tag der Preisfestsetzung vorbehaltlich der Marktnachfrage anzubieten (Aufstockungsoption). Bis zu 1.695.000 bestehende Inhaberaktien aus dem Bestand des Selling Shareholders können zudem zur Deckung einer möglichen Mehrzuteilung platziert werden.