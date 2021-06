15.06.2021 / 08:00

Der Hamburger Solar- und Windparkbetreiber Blue Elephant Energy AG (BEE) hat mit einem langjährigen Partner einen Kooperationsvertrag über ein Solarpark-Flächenportfolio von 300 ha abgeschlossen. Die Fertigstellung der ersten Solarparks ist für 2023 geplant.



Unter dem Kooperationsvertrag werden etwa 12 Solarparks mit Kapazitäten zwischen ca. 10 MWp und ca. 50 MWp umgesetzt - in Summe über 300 MWp. Neben der Strukturierung der Fremdfinanzierung und der bauseitigen Fertigstellung wird sich BEE auf die Verhandlung und den Abschluss von Stromabnahmeverträgen ('PPAs") konzentrieren. BEE wird Mehrheitsgesellschafter der Solarparks bleiben. Die Vergütung wird zum Großteil über langfristige Stromlieferverträge erfolgen, einzelne Flächen werden voraussichtlich unter dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz vergütet.

Das Portfolio wird dazu beitragen, die weltweiten CO2-Emissionen pro Jahr um ca. 170.000 Tonnen zu reduzieren und ab seiner Fertigstellung den jährlichen Strombedarf von ca. 120.000 Haushalten zu decken.

'Mit der Umsetzung des abgeschlossenen Kooperationsvertrags kann die BEE ihr Portfolio in Deutschland und damit in einem stabilen, aktuell sehr attraktivem Marktumfeld für PV-Strom deutlich ausbauen. Für die Energiewende wird eine große Menge an Strom aus Erneuerbaren Energien benötigt. Wir sind froh, unseren Teil dazu beitragen zu können." kommentiert Tim Kallas, Chief Investment Officer der Blue Elephant Energy AG.



Über Blue Elephant Energy AG:

Die Blue Elephant Energy AG erwirbt und betreibt Solarparks und Windparks in acht Ländern mit einem Fokus auf Westeuropa. Gegründet im Jahr 2016 hat BEE ein Erneuerbare-Energien-Portfolio von 1.107 MW aufgebaut, wovon sich ein Teil im Bau befindet. Bis Ende 2020 hat die BEE 956.419 Tonnen CO2 eingespart und 711.028 Haushalte mit sauberer Energie versorgt. Als Teil Ihrer ESG-Strategie unterstützt BEE soziale Projekte auf lokaler Ebene, insbesondere in Chile und in der Dominikanischen Republik. BEE hat sich nunmehr 1.391 MW an Solarparkkapazität im Rahmen von Co-Development Agreements und Rahmenverträgen mit einer begrenzten Anzahl von Partnern gesichert. Mit dem von den BEE-Gesellschaftern bzw. mittelständischen Versicherungsunternehmen zur Verfügung gestellten Eigen- und Genussrechtskapital wurden seit der Gründung über EUR 1,2 Mrd. investiert.

