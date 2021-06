DGAP-News: BIKE24 Holding AG / Schlagwort(e): Börsengang

BIKE24 legt Preisspanne für geplanten Börsengang auf EUR 15,00 bis EUR 19,00 pro Aktie fest



15.06.2021 / 08:00

