Statistiker Britischer Arbeitsmarkt erholt sich Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 15.06.2021, 08:25 | 42 | 0 | 0 15.06.2021, 08:25 | LONDON (dpa-AFX) - Der britische Arbeitsmarkt zeigt nach Einschätzung der Statistikbehörde ONS Anzeichen einer Erholung. Die Beschäftigung sei im Mai den sechsten Monat in Folge gestiegen, teilte das ONS am Dienstag in London mit. Mit 28,5 Millionen liege die Beschäftigung aber immer noch gut ein halbe Million unter dem Niveau vor der Corona-Pandemie. In den drei Monaten von Februar bis April ist die Beschäftigungsquote laut ONS um 0,2 Prozentpunkte auf 75,2 Prozent gestiegen. Zugleich ging die Arbeitslosenquote zurück und beträgt 4,7 Prozent. Mit der Lockerung vieler Corona-Beschränkungen sei auch die Arbeitszeit weiter gestiegen, sie liege aber immer noch unter dem Vorkrisenniveau./bgf/mis







