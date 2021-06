Herabstufung für Omnicare Inc.

Die US-Analysten von Morgan Stanley Dean Witter und Merrill Lynch haben heute in Amerika die Aktie des Anbieters von Pharmaziediensten, Omnicare Inc. (OCR), WKN: 866481, von "strong buy" auf "outperform", bzw. von "kaufen" auf "akkumulieren" herabgestuft, nachdem das Unternehmen am Morgen eine Ertragswarnung für das 2.Quartal verkündet hatte.

Die Aktie von Omnicare Inc. notiert aktuell in New York bei 12-7/6 Dollar (-22.57%).