BERENBERG belässt BOEING CO auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Boeing von 215 auf 245 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die coronabedingte Luftfahrtkrise sei zum Treiber größerer Umstrukturierungen in der Flugzeugindustrie geworden, die auf längere Sicht für Anleger wieder Chancen mit sich brächten, schrieb Analyst Andrew Gollan in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Er passte seine Schätzungen in der Studie an die Auswirkungen der Krise und die jeweiligen Erholungsperspektiven der Sektorwerte an. Seine Top Picks sind Airbus und Rolls-Royce./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2021 / 16:22 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.