Keine Bundestagswahl wie jede andere - Prognosen werden schwierig

BERLIN (dpa-AFX) - Deutschland steuert auf eine ungewöhnliche Bundestagswahl zu. Und zwar nicht nur, weil Wahlkampf und Stimmabgabe wegen der Corona-Pandemie diesmal mit mehr Abstand laufen als sonst. Es ist auch das erste Mal, dass ein Bundeskanzler - in diesem Fall eine Bundeskanzlerin - nicht mehr selbst antritt, um das Amt zu verteidigen. Und, schaut man auf aktuelle Umfragen, so erscheint es zumindest möglich, dass erstmals seit der Nachkriegszeit jemand ins Kanzleramt einziehen könnte, der nicht CDU oder SPD angehört.

DIE CORONA-PANDEMIE hat den Wahlkampf verändert. Viele Parteiveranstaltungen liefen in den vergangenen Monaten digital ab. Die Möglichkeiten, etwa die frisch nominierten Spitzenkandidaten auf großer Bühne lautstark zu bejubeln, waren bei Video-Konferenzen sehr eingeschränkt. Die Delegierten der AfD trafen sich zwar in Dresden zum Präsenzparteitag. Sie bestimmten ihr Spitzenteam allerdings erst später per Online-Befragung der Mitglieder.