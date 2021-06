BRÜSSEL, 15. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Länder auf der ganzen Welt müssen den Einsatz von Windenergie dringend ausweiten, um der Klimakrise zu bekämpfen, so die Global Wind Coalition für die COP26, die heute offiziell am Global Wind Day startet.

Die Welt befindet sich in einem Jahrzehnt des Klimaschutzes, und vor diesem Hintergrund intensiviert die Windbranche ihren Aufruf zu dringenden Klimaschutzmaßnahmen im Vorfeld der COP26 im November. Mit dem größten Potenzial für die Verringerung der CO2-Emissionen aus erneuerbaren Energiequellen ist die Windenergie ein unverzichtbarer Bestandteil der Lösung des Klimawandels bei gleichzeitiger Erzielung erheblicher sozioökonomischer Vorteile.

Aber die Welt installiert die Windenergie nicht in dem Tempo, das nötig wäre, um das Netto-Null-Ziel zu erreichen, und es muss noch viel mehr umgesetzt werden, um ihr Potenzial zu nutzen. Laut kürzlich veröffentlichten Roadmap-Berichten der Internationalen Energieagentur (IEA) und der Internationalen Agentur für erneuerbare Energien (IRENA) über das Erreichen des Netto-Null-Ziels muss die Welt etwa drei- bis viermal so viel Windenergie installieren wie im Jahr 2020, in dem ein Rekord von 93 GW installiert wurde.

Die neue Kampagne der Windindustrie für die COP26 stellt Regierungen, Unternehmen und Menschen auf der ganzen Welt eine kritische Frage: Wind. Bist du dabei?

„Wir müssen vom Reden zum Handeln übergehen und zusammenarbeiten, um die Windenergie weltweit massiv zu erhöhen, wenn wir bis 2050 das Netto-Null-Ziel erreichen wollen. Wir müssen die Windenergie drei- bis viermal so schnell wie bisher installieren, was bedeutet, dass die Regierungen dringend ihre Ambitionen erhöhen, die Bürokratie vereinfachen, in die Stromnetze investieren und die Energiemärkte modernisieren müssen", sagte Ben Backwell, CEO bei GWEC.

„Die Windindustrie hat die Technologie, und es gibt eine große Nachfrage von Investoren und Unternehmen, auf saubere Energie umzusteigen, aber wir brauchen Regierungen, die nicht länger zurückhaltend sind und sich voll und ganz für die Windkraft einsetzen", fügte er hinzu.

Die Windenergie, sowohl an Land als auch auf dem Meer, hat in den letzten Jahrzehnten erheblich zugenommen und ist heute ein wettbewerbsfähiger, sauberer Energieerzeuger, der im Mittelpunkt des Wettlaufs steht, bis 2050 keine CO2-Emissionen mehr zu erzeugen. Es gibt jetzt fast 750 GW an weltweit installierter Windkapazität, die der Welt bereits hilft, 1,1 Milliarden Tonnen Kohlenstoffemissionen zu vermeiden - das entspricht dem jährlichen Kohlenstoffausstoß Südamerikas.