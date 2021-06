Am 3. Februar 1940, in einer ruhigen Ecke im Norden Schottlands, hatten George Urquhart und sein Vater John die außergewöhnliche Weitsicht und Vision, den Geist der Destillerie Glenlivet in einem maßgefertigten Gordon & MacPhail-Fass abzulegen, um ihn für zukünftige Generationen zu genießen.

George Urquhart, der von dem bekannten Whisky-Autor Charlie MacLean als „Vater aller Single Malts" bezeichnet wurde, glaubte leidenschaftlich daran, dass jeder Whisky so lange reifen sollte, bis das Fass und der Geist die gewünschte Qualität erreicht hatten und er bereit war, geteilt zu werden. Die Zeit für Cask 340 sollte 80 Jahre betragen - länger als jeder andere Scotch Whisky in der Geschichte.

Am 5. Februar 2020, gestützt auf die einzigartige Kompetenz und Erfahrung, die in mehr als 125 Jahren erworben wurde, wurde die Entscheidung getroffen, die kostbare Ausbeute des Fasses endlich in Flaschen abzufüllen, was insgesamt 250 Dekanter ergibt.

„Dass dieser Whisky - der älteste jemals abgefüllte Single Malt Scotch - mit einer Stärke von 44,9 % ABV immer noch so voller lebendiger Aromen ist, zeugt vom Wissen, das über mehrere Generationen meiner Familie weitergegeben wurde", erklärt Stephen Rankin, Direktor für Prestige bei Gordon & MacPhail Whiskies und Mitglied der vierten Generation der Familie, die das Unternehmen besitzt.

Seit über 125 Jahren wird Gordon & MacPhail von einer einfachen Mission angetrieben: Single Malt Scotch Whisky von herausragender Qualität herzustellen. Seit vier Generationen im Familienbesitz, hat das Unternehmen seine eigenen Fässer mit Spirituosen aus über 100 schottischen Destillerien kombiniert. Es ist diese einzigartige Kombination aus Tiefe und Umfang der Erfahrung, die es Gordon & MacPhail ermöglicht, Eiche, Geist und Zeit zu kombinieren, um ikonische Whiskys zu kreieren, die nirgendwo sonst auf der Welt zu finden sind.