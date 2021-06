c-LEcta knackt 10 Mio. Euro Umsatz mit deutlich gesteigertem EBITDA

Das c-LEcta Management-Team (v.l.n.r. Thomas Pfaadt, CFO, Carsten Fietz, Senior Vice President Finance and Administration, Dr. Marc Struhalla, Gründer und CEO) Bild: c-LEcta

2020 konnte c-LEcta erneut deutlich wachsen. Trotz eines allgemein herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds stieg der Umsatz im vergangenen Geschäftsjahr um 14 % auf 10,4 Mio. Euro. Nach dem früher als geplant erreichten Break-Even im Jahr 2019, stieg das EBITDA kräftiger als erwartet von 0,2 Mio. Euro in 2019 auf 2,0 Mio. Euro in 2020. Dabei wuchs die Gesamtleistung des Unternehmens um 23 % auf 11,8 Mio. Euro (2019: 9,6 Mio. Euro).

Das Produktgeschäft der c-LEcta erwies sich in diesem Zusammenhang erneut als Wachstumstreiber. Der Produktumsatz erhöhte sich von 7,2 Mio. Euro im Jahr 2019 auf 9,1 Mio. Euro im Jahr 2020, was einer Steigerung um 27 % entspricht. Weitere Umsätze in Höhe von insgesamt 1,2 Mio. Euro kamen aus dem Projektgeschäft und Lizenzen. Diese Entwicklung bestätigt einmal mehr den strategischen Fokus auf die Produktion und Vermarktung eigener Produkte. Größter Wachstumstreiber 2020 war DENARASE. Dieses Enzym kommt in der Herstellung vektorbasierter Impfstoffe zum Einsatz, findet aber auch in den Zukunftsmärkten der Gen- und Zelltherapie seine erfolgreiche Anwendung. Ergänzend kam 2020 das DENARASE ELISA-Kit auf den Markt, mit dem DENARASE-Mengen in Prozess-Lösungen bestimmt werden können. Die Nachfrage übertraf die Erwartungen zum Verkaufsstart deutlich. Diese Synergieeffekte sind ebenso auf die verbesserten Produkteigenschaften zurückzuführen. Die Entwicklung zeigt das wirtschaftliche Potenzial von Produktfamilien, die bestehende Produkte sinnvoll ergänzen.